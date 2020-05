सोलापुरातील प्रशासकीय विसंवाद पोचला "वर्षा' वर 

सोलापूर : सोलापुरातील प्रशासनातील विसंवाद अखेर वर्षा बंगल्यावर पोचला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत त्याची खबर गेली आहे. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी आज शिवसेनेच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांशी झूम ऍपद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी सोलापुरातील नेते पुरुषोत्तम बरडे यांनी सोलापुरातील प्रशासकीय विसंवाद त्यांच्या कानावर घातला. या प्रकाराबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची मागणीही त्यांनी केली. सोलापूर शहरातील प्रमुख मोठे हॉस्पिटल कोविड केअर सेंटर साठी ताब्यात घ्यावीत, स्वाब टेस्टिंग ची क्षमता वाढविणे तसेच खासगी रुग्णालयामध्ये टेस्टिंग प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावे, नोंदणीकृत रुग्णालायत महात्मा जोतिबा फुले योजने अंतर्गत कोविड रुग्णावर तातडीने उपचार कारावेत, सोलापूर मध्ये प्रशासनामधील अधिकारी यांच्यात सुसंवाद व एकसूत्रता नाही, त्यामध्ये त्वरीत लक्ष घालावे आणि मुंबई पुणे चे धर्तीवर सोलापूर शहरा मध्ये साथीचे रोगीचे निर्मूलनासाठी नवीन सुसज्ज हॉस्पिटल मंजूर करावे त्या साठी अनुदान उपलब्ध करावे, अशा मागण्या श्री. बरडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. कोरोना साथचा सोलापुरात प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून काही दिवसानंतर सोलापुरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांत सुसंवाद होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. माध्यमांमध्ये त्याबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर थोडे दिवस पुन्हा सर्वजण एकत्रित काम केल्यासारखे दिसले, मात्र पुन्हा तीच स्थिती आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे व्यवस्थित नियोजन केले नसल्यामुळेच त्रयस्थ नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करण्याची वेळ आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी एकत्रित व एकमुखी निर्णयाने काम केले तर सोलापुरातील कोरोनास्थितीवर नियंत्रण येऊ शकते, असेही श्री. बरडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

Web Title: Chief Minister's discussion with Shiv Sena's leading workers in the state