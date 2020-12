ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतांची बेरीज करत पॅनेल विजयी करण्यासाठी प्रमुखांची धावपळ ! 

खुडूस (सोलापूर) : ग्रामीण भागातील मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, बुधवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात झाली आहे. माळशिरस तालुक्‍यातील 49 गावांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. गावागावांतील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका चुरशीच्या आणि अटीतटीच्या होणार असल्याने एकेका मताची बेरीज जुळवत पॅनेल विजयी करण्याचे डावपेच प्रमुखांकडून आखले जात आहेत. तसेच खर्चाची जुळवाजुळव करताना नाकीनऊ येत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असली तरी ग्रामपंचायत निवडणुकीत मात्र महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. सरपंचपदाचे आरक्षण ऐनवेळी राज्य सरकारने रद्द केल्याने पॅनेल प्रमुखांची मात्र गोची झाली आहे. पॅनेलच्या खर्चाचे गणित जुळवताना त्यांच्या नाकीनऊ आल्याचे चित्र दिसत आहे. सरपंचपदासाठी ज्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडते, त्या प्रवर्गातील उमेदवारास पॅनेलच्या प्रचाराचा सर्व खर्च उचलावा लागतो, असा आजपर्यंतचा अलिखीत नियम आहे. मात्र राज्य सरकारने ऐनवेळी सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द केल्याने गाव कारभारी आणि उमेदवार बुचकळ्यात पडले आहेत. सरपंचपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, हे गुलदस्तात असल्याने प्रत्येक उमेदवाराला आपला प्रचाराचा खर्च स्वतःच उचलावा लागणार आहे, तर पॅनेल प्रमुखांना देखील उमेदवार निवडताना प्रत्येक प्रवर्गाला समान न्याय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे उद्या निवडणूक जिंकली, तर सरपंचपदाचे आरक्षण पडल्यावर संबंधित प्रवर्गाचा उमेदवार आपल्याकडे असावा, या पद्धतीने नियोजन करण्यात सध्या पॅनेल प्रमुख आहेत. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर गावकारभारी होण्यासाठी मोठे मनसुबे ठेवणाऱ्या गावपुढाऱ्यांना आनंद झाला. कारण, गावागावात सरपंचपदावर डोळा ठेवून अनेकांनी मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र राज्य सरकारच्या एका परिपत्रकामुळे पाणी फिरवलंय. गावागावात सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. सगळ्यांनाच आरक्षणाची भीती

सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत ही निवडणुकीनंतर होणार असल्याने सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांची धाकधूक वाढली आहे. खर्च केला आणि आरक्षणात भलतंच नाव आलं तर...? अशी भीती या पुढाऱ्यांसमोर आहे. यापूर्वी प्रत्येक वेळेस निवडणुकीसाठी पॅनेल प्रमुखांकडून सगळी यंत्रणा राबविली जात होती. यंदा मात्र सरपंचपद कोणाकडे जाणार, हे निवडणुकीनंतर कळणार असल्याने खर्च कुणी आणि कोणासाठी करायचा? हा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

