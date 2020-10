चिखलठाणमध्ये अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई; तीन टिपर पकडले, बोट पाण्यात बुडवली 

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात अवैधरीत्या वाळू उपसा करणाऱ्यांवर पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या आदेशानुसार धडक कारवाई करण्यात आली असून, ही कारवाई बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास चिखलठाण (ता. करमाळा) येथे करण्यात आली. या कारवाईत तीन टिपर पकण्यात आले आहेत. तर वाळू उपसा करणारी बोट पाण्यात बुडविण्यात आली आहे. याबाबत सोलापूर येथील पोलिस मुख्यालयाचे पोलिस शिपाई लक्ष्मण चिमाजी हेमाडे यांनी फिर्याद दिली आहे. सोलापूर येथील पोलिस पथकास करमाळा तालुक्‍यातील चिखलठाण येथे भीमा नदीत अवैधरीत्या वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधार सोलापूर येथील मुख्यालयातील पोलिस पथकाने पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या आदेशाने सापळा रचून चिखलठाण येथील कोटलिंग मंदिर परिसरात भीमा नदी पात्रात वाळू उपसा करणारी बोट व वाळू वाहतूक करणारे टिपर पकडण्यासाठी सापळा लावला. यात वाळू उपसा करणारी बोट नदी पात्रात बुडविण्यात आली तर वाळू वाहतूक करणारे तीन टिपर पकडले आहेत. यापैकी एका टिपर चालकाने टिपरमधील वाळू चिखलठाण येथे रस्त्यावर खाली करून टिपर चंद्रकांत सरडे यांच्या शेतात लावून पळ काढला. इतर दोन चालकांना विचारले असता, एकाने महादेव भगवान शिंदे (रा. पोथरे, ता. करमाळा) तर दुसऱ्याने सुधीर अंकुश वायकुळे (रा. खांबेवाडी, रा. करमाळा) असे नाव सांगितले. हे दोन्ही टिपर शिवाजी हरिभाऊ नरुटे (रा. खांबेवाडी) यांच्या मालकीचे असल्याचे या चालकांनी सांगितले. पकडण्यात आलेल्या दोन टिपरला क्रमांकच नाहीत तर एका टिपरचा क्रमांक एमएच 42/एक्‍यू 2930 असा आहे. याबाबत करमाळा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: In Chikhalthan police cracked down on illegal sand dredgers