कोरोना : गर्दी टाळण्यासाठी असे करा मॉर्निंग वॉक (Video)

सोलापूर : जीवनशैलीतील बदलांमुळे सकाळी फिरणे हे सुदृढ आरोग्यासाठी गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सकाळी फिरायला जाण्यासाठी नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात कल पहावयास मिळायचा, परंतु सध्या कोरोना व्हायरसमुळे नेहमी गजबजलेले शहर आता सामसूम पहावयास मिळत आहे. यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजात सुद्धा बदल झाला आहे. काहींनी गर्दी टाळण्यासाठी वेळेत बदल केला असल्याचे चित्र दिसत आहे.

पूर्वी नागरिक आवड म्हणून सकाळी फिरायला जात असत. परंतु आता आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी नागरिकांनी मॉर्निंग वर्ग सुरू केले आहेत. त्यामुळे मॉर्निंग वॉक करण्यासाठी शहराच्या चारही बाजूंची रस्ते सकाळी माणसांनी फुललेले असतात. परंतु कोरोना व्हायरसने घातलेल्या थैमानामुळे नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. तसेच सरकारने संचारबंदी लागू केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना घराबाहेर पडणे ही अवघड झाले आहे. त्यामुळे किल्ला बाग, खंदक बाग, विनकर बाग, कन्ना चौक, महापालिका परिसर, गणपती घाट, डफरीन चौक, होम मैदान, दयानंद महाविद्यालय परिसर, कंबर तलाव, विजयपूर रोड, जुळे सोलापूर आदी परिसर हे मॉर्निंग वॉक करण्यासाठी नेहमी गजबजलेले पहावयास मिळत असायचे. परंतु हेच परिसर सध्या कोरोनामुळे रिकामे दिसत आहे. जेमतेम नागरिक रोजच्या सवयीप्रमाणे एक दोन फूटाचे अंतर ठेवून मॉर्निंग वॉक करत आहेत. सद्यस्थितीत मानवी जीवनात मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला आहे. यामुळे शारीरिक हालचाल कमी झाली आहे. त्यामुळे विविध आजारांची लक्षणे दिसून येऊ लागली आहे. मानसिक ताण अशा अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. या आजारांना आळा घालण्याच्या हेतूने अनेकांनी मॉर्निंग वॉकचा आधार घेतलेले चित्र आपल्याला सर्वत्र पहावयास मिळत आहे. गर्दी टाळण्यासाठी या वेळेत काहींनी बदल केल्याचे दिसत आहे. गर्दी कमी झाली

कोरोनामुळे नागरिक घराबाहेर पडणे बंद केले आहे. रोज मॉर्निंग वॉक करण्यासाठी जी गर्दी असायची ती सध्या बंद झाली आहे. मला मॉर्निंग वॉक केल्याने दिवस प्रसन्न वाटतो. स्वभावात परिवर्तन होऊन सकारात्मक भावना वाढीस लागते, त्यामुळे आम्ही नित्यनेमाने मॉर्निंग वॉक करतो.

- भिमाशंकर लिंगशेट्टी मॉर्निंग वॉकचा रस्ता बदलला

अनेक वर्षांपासून बागेत मॉर्निंग वॉक करण्यासाठी जात होतो. परंतु सध्या कोरोनामुळे बाग बंद ठेवल्यामुळे आम्हाला मॉर्निंग वॉकचा रस्ता बदलावा लागला तरीही आम्ही रोज न चुकता मॉर्निंग वॉक करण्यास जात आहोत.

- रेणुका रेवणकर

Web Title: Citizens did not come to Morning Walk in Solapur because of Corona