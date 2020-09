कुर्डुवाडीकरांनो, गांभीर्याने विचार करुन काळजी घ्या 

कुर्डुवाडी : गेल्या काही दिवसातील कुर्डुवाडीमधील कोरोनाबाधितांची संख्येमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ व मृत्यूचे प्रमाण पाहता कुर्डुवाडीकरांनी न घाबरता पण गांभीर्याने विचार करुन काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाबाबत प्रशासनाने नियोजन करत कठोर पावले उचलण्याबरोबरच नागरिकांनी स्वतःदेखील नियम पाळणे गरजेचेच झाले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होती. गेल्या 10 ते 15 दिवसात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शहरासह तालुक्‍यातील रुग्णांसाठी टेंभुर्णी रस्त्यालगत, माढा रस्त्यालगत असलेल्या मंगल कार्यालयात कोरोना केअर सेंटर सुरु आहेत. ती अपुरी पडण्याइतपत कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. ताप, श्वसनाचा त्रास होणारे अनेक रुग्ण कुर्डुवाडी येथील कोविड हॉस्पिटल त्याचबरोबर बार्शी, सोलापूर येथील हॉस्पिटलमध्ये जाताना दिसत आहेत. नगरपालिकेसाठी पूर्ण वेळ मुख्याधिकारी असणे गरजेचे आहे. तोकड्या, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन ठाम निर्णय घेऊ शकत नाही आणि अंमलबजावणी देखील करु शकत नाही. आरोग्य विभाग व नगरपालिका प्रशासन कोरोनासंसर्ग रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. नागरिकांनी देखील फक्त प्रशासनावरच सर्व जबाबदारी सोपवून न देता स्वतः देखील शासनाने दिलेले नियम पाळले पाहिजेत. पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कातील लोकांनी स्वतःहून पुढे यावे व चाचणी करुन घ्यावी. मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे, गरज नसताना घराच्या बाहेर न पडणे यासह शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे खूप गरजेचे आहे.

कुर्डुवाडी नगरपरिषदेचे प्रभारी कोविड नियंत्रण विभाग प्रमुख अतुल शिंदे यांनी सांगितले की, दुकानदारांनी व नागरिकांनी दिलेली वेळ पाळावी. नियम न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करत आहोत. व्यापाऱ्यांनी कोरोना तपासणी करुन घ्यावी. मास्क न वापरणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. कुर्डुवाडीत दररोज होणारी रूग्णसंख्येतील वाढ

माढा तालुका पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागाने दिलेली गेल्या काही दिवसातील कुर्डुवाडी शहरातील कोरोनाबाधितांची आकडेवारी- ता. 24 ऑगस्ट : 20,

ता. 25 ऑगस्ट : तीन,

ता. 26 ऑगस्ट : दोन,

ता. 28 ऑगस्ट : 12,

ता. 30ऑगस्ट : तीन,

ता. 31 ऑगस्ट : तीन,

ता. 1 सप्टेंबर : 11,

ता. 2 सप्टेंबर : 20,

ता. 3 सप्टेंबर : आठ,

ता. 4 सप्टेंबर : 27,

ता. 5सप्टेंबर : 32 संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Citizens of Kurduwadi should be careful about Corona