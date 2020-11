मंगळवेढा (सोलापूर) : "नाना, हे तुम्ही काय केलात... आम्हाला सोडून का गेलात... तालुक्‍याच्या विकासाचा डाव अर्ध्यावर मोडायला नको होता... "अमर रहे अमर रहे, भारतनाना अमर रहे...' अशा घोषणा देत मंगळवेढेकरांचे डोळे पाणावले. नेत्याऐवजी थेट जनतेच्या सुख-दु:खात मिसळणारा आमदार म्हणून आमदार भारत भालके यांनी ओळख मतदारसंघात होती. विधानसभेत दमदार आवाजाने सभागृह दणाणून सोडणारा पैलवान आमदार म्हणून त्यांची ख्याती होती. म्हणून 2009, 2014 व 2019 असे तीनवेळा पक्ष बदलून जनतेने त्यांना विधानसभेत पाठवले. ऑक्‍टोबर महिन्यात कोरोना संसर्ग झाला. उपचार केल्यानंतर विश्रांती न घेता अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागांची पाहणी करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला; परंतु पुन्हा त्रास होऊ लागल्याने पुण्यात उपचार सुरू झाले. काल उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्याचे वृत्त रात्रीच समजल्यामुळे आज शहर व ग्रामीण भागात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. त्यांच्या पार्थिवाच्या अंतिम दर्शनासाठी मंगळवेढा शहर व तालुक्‍यातील नागरिकांनी दामाजी चौकात दुतर्फा मोठी गर्दी केली. रांग जवळपास तीन किलोमीटर इतकी लांब होती. पोलिसांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, असे आवाहन केले; परंतु जनसमुदाय मोठा होता. आमदार भालके यांचा मृतदेह 12 वाजून 45 मिनिटांनी मंगळवेढ्यातील दामाजी चौकात आला. ऍम्ब्युलन्सवर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. "देव देवाने चोरला, नाना डाव अर्धावर मोडायला नको होता' असे फ्लेक्‍स शहरात जागोजागी लागले. स्व प्रदीप ऊर्फ बंडू लाळे यांच्या अपघाती निधनानंतर आता आमदार भालके यांच्या पार्थिवाच्या अंतिम दर्शनासाठी मोठा जनसमुदाय जमा झाला होता. स्व. लाळे यांच्यानंतर जनतेच्या मनात स्थान निर्माण केलेले आमदार भालके यांच्या अंतिम दर्शनासाठी त्यापेक्षाही मोठी गर्दी जमा झाली. कुस्तीच्या आखाड्यात एक डाव ठेवूनच लढावे, असे सांगत "मी पैलवान असल्याने निवडणुकीतही डाव ठेवून लढत आहे. त्यामुळे माझा विजय निश्‍चित आहे' असे आत्मविश्वासाने जनतेला सांगणारे आमदार भालके आजारपणाच्या लढाईचा डाव जिंकण्यात मात अयशस्वी ठरल्याचे सांगत कार्यकर्ते आपल्या अश्रूला वाट मोकळी करून देत होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Citizens of Mangalvedha paid their last respects to MLA Bhalke