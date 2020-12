अफवा बिबट्याची अन्‌ निघाली गाभण कुत्री ! 

केत्तूर (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यातील रोशेवाडी शिवारात बिबट्या आल्याची बातमी समजताच घबराट निर्माण झाली. परंतु, तो बिबट्या नसून गाभण कुत्री असल्याचे समोर आल्याने सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. तालुक्‍यात आत्तापर्यंत नरभक्षक बिबट्याने तीन बळी घेतले आहेत. त्यामुळे करमाळा तालुक्‍यातील नागरिक दहशतीखाली वावरत आहेत. त्यातच बुधवारी (ता. 9) सकाळी 10.45 वाजता करमाळा पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांना फोन येतो, की रोशेवाडी शिवारात बिबट्यासदृश प्राणी दिसला आहे. फोन ठेवताच श्रीकांत पाडुळे आपले सहकारी अनिल निंबाळकर, सुनील गवारी, शशिकांत दाभाडे व साहेबराव ठाकरे यांना घेऊन थेट घटनास्थळी धडक देतात. चौकशी करतात व उपस्थितांना बिबट्या कुठून कुठे गेला याची माहिती घेतात व त्याप्रमाणे तपास सुरू करून चालू लागतात. शेतातून पुढे गेल्यानंतर त्यांना एक गाभण कुत्री व कुत्रा दिसतो. ती कुत्रीही बिबट्यासारखी दिसत असल्याने परिसरात प्रचंड प्रमाणात घबराट निर्माण झाली होती. परंतु, तो बिबट्या नसून बिबट्याप्रमाणे दिसणारी गाभण कुत्री असल्याचे लक्षात आल्यावर पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी तिचा फोटो काढला व सोशल मीडियावर माहितीसह पाठविला. तसेच तो बिबट्यासदृश प्राणी बिबट्या नसून कुत्री असल्याबाबत पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी जमलेल्या लोकांना सांगितल्याने लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. परिसरात आज इथे तर उद्या तिथे बिबट्यासदृश प्राणी दिसल्याची खबर पोलिस स्टेशनला तसेच वन विभागाला फोनद्वारे येत असल्याने वनविभाग व पोलिसांची मात्र दमछाक होत आहे. नागरिकही भयभीत होत आहेत. त्यातच सांगवी नंबर दोन येथे गुरुवारी (ता. 10) बिबट्याने एका महिलेवर हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यात ती महिला वाचली. या घटनेने मात्र नागरिक आणखी दहशतीखाली येऊन संशय आल्याबरोबर पोलिस व वन विभागाला फोन करत आहेत. याबाबत पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी नागरिकांना आवाहन केले, की अफवांवर विश्वास ठेवू नका; परंतु नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Citizens were horrified to see a dog that looked like a leopard