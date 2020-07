या शहरात कॉंग्रेसचा आहे लॉकडाऊनला विरोध

सोलापूर ः सोलापूर शहरात पुन्हा लॉकडाऊन केल्यामुळे अनेकांसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण होणार आहेत. अनेक कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शहरात पुन्हा लॉकडाऊन करण्यास शहर युवक कॉंग्रेसने विरोध केला आहे. लॉकडाऊन पुन्हा नको अशी मागणी युवकचे शहराध्यक्ष अंबादास करगुळे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. शहरात दोन-अडीच महिने लॉकडाऊन होता. या काळात नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. काही प्रमाणात सामाजिक संस्था आणि सरकारी नागरिकांनी सहकार्य केले होते. या लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या गरीब, बांधकाम कामगार, विडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांची खूप अडचण झाली. पैसे नसल्यामुळे अनेक रुग्ण, भाडेकरु नागरिक, बचतगटाचे हफ्ते असणाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. शहरात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन होणार अशी सर्वत्र चर्चा आहे. प्रशासनाच्या वतीनेही तसे वक्तव्य करण्यात येत आहे. पुन्हा लॉकडाऊन झाल्यास गोरगरीब जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. सोलापूरपेक्षा कित्येक पटींनी मोठे असलेल्या नागपूर येथे योग्य नियोजन करण्यात येत आहे. त्याने मृत्युसंख्या रोखण्यात यश आले आहे. अशा प्रकारचे नियोजन शहरात करून कोरोना आटोक्‍यात आणावा. काहीही झाले तरी पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येऊ नये, अशी मागणी युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अंबादास करगुळे यांनी केली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेस सरचिटणीस विनोद भोसले, सुमित भोसले, उत्तर अध्यक्ष विवेक कन्ना, उपाध्यक्ष राजासाब शेख, संजय गायकवाड, बाबूराव क्षीरसागर, महेश लोंढे, शाहु सलगर, शरद गुमटे, सुभाष वाघमारे, आकाश गायकवाड़, उमेश बेरे, नागनाथ जोगलेकर, श्रीकांत म्हेत्रे, सद्दाम शेख, भगवान कंगाळे, किरण चंदनारे, सौरभ सालुंखे, राज शिंदे, भगवान करगुळे उपस्थित होते. त्यानंतर तहसीलदारांना निवेदन दिले.

