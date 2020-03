सहकार आयुक्त म्हणाले, खरिपापासून मागेल त्याला कर्ज 

सोलापूर : कमी वेळेत आणि कमी त्रासात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली आहे. शेतकऱ्यांना फक्त कर्जमुक्त न करता येत्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी मागेल त्याला कर्जपुरवठा उपलब्ध करून द्यायचा आहे. सध्या ज्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नाही. त्यांना देखील कर्जपुरवठा केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली. या योजनेतील दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्याला लवकरच सुरवात होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आज बॅंकेच्या मुख्यालयात मोबाईल व्हॅन सेवेचा शुभारंभ झाला. या कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी बॅंकेचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सुरेश काकडे, शहर उपनिबंधक नागनाथ कंजिरे उपस्थित होते. प्रशासक कालावधीत सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीचेही सहकार आयुक्त कवडे यांनी कौतुक केले. शासनाकडून विशेषतः: सहकार विभागाकडून सर्वसामान्यांना गतिमान कारभार आणि पारदर्शकता अपेक्षित आहे. त्यांची ही अपेक्षा सहकार विभाग पूर्ण करेल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून सहकार विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा नागरिकांना ऑनलाइन देण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचेही सहकार आयुक्त कवडे यांनी सांगितले.

