बोचऱ्या थंडीमुळे भरली सोलापूरकरांसह पक्ष्यांमध्येही हुडहुडी ! पारा घसरला 13 अंश सेल्सिअसपर्यंत

सोलापूर : शहरामध्ये मागील दोन दिवसांपासून बोचऱ्या थंडीने वातावरणात मोठा बदल झाला आहे. कमाल व किमान तापमानात वाढलेल्या तफावतीने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे हुडहुडी भरत आहे. नागरिक उबदार कपडे, स्वेटर व मफलरचा वापर करून थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करीत आहेत. तापमानाचा पारा अगदी 14 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला आहे. मागील दोन दिवसांत किमान तापमानात चांगलीच घट झाली आहे. तसेच कमाल तापमानदेखील अगदी 26 अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी झालेले आहे. त्यामुळे दिवसभरात उन्हाचा जोर कमी असून, त्या तुलनेत थंड बोचरी हवा अधिक आहे. जोरदार थंडीमुळे मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या नागरिकांची संख्या चांगलीच वाढली आहे. तसेच मैदानांवर व्यायाम व खेळणाऱ्या तरुणांची संख्यादेखील वाढली आहे. दिवसभरात उन्हाचा जोर अगदीच कमी आहे. संपूर्ण दिवसभरात बोचऱ्या थंडीने वातावरणात मोठा बदल झाला आहे. गरम खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर देखील गर्दी वाढली आहे. यावर्षीच्या अधिक थंड वातावरणाने मात्र सोलापूरकर चांगलेच गारठले आहेत. यासोबत लहान मुले व वृद्धांना देखील सर्दी व तापाचा त्रास होत आहे. या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी शेकोट्या पेटवून ऊब मिळवली जात आहे. मागील तीन - चार दिवसांपासून शहर व जिल्ह्यात थंडी वाढली असून, ऊब मिळवण्यासाठी शेकोट्या पेटत आहेत. मात्र थंडीचा त्रास पक्ष्यांनाही जाणवत असून, हिवाळ्यात हमखास येणारे स्थानिक स्थलांतरित असलेल्या वेडाराघू पक्ष्यांचा थवा थंडीपासून बचाव करण्यासाठी सकाळचं कोवळं ऊन खात एकमेकांशी बिलगून बसलेले चित्र सिद्धेश्वर साखर कारखाना परिसरात दिसले. मागील चार दिवसांचे किमान तापमान 17 डिसेंबर : 17 अंश सेल्सिअस

18 डिसेंबर : 15 अंश सेल्सिअस

19 डिसेंबर : 14 अंश सेल्सिअस

20 डिसेंबर : 13 अंश सेल्सिअस थंडीचा जोर वाढला आहे. या कालावधीत हे लक्षात घेतले पाहिजे, की अशा प्रकारचे तापमान कोव्हिडसाठी देखील उपयुक्त ठरते. त्यामुळे कोरोना नियमांचे पालन अधिक काळजीने केले पाहिजे. हा ऋतू संधीकाळ असल्याने वातावरणातील बदलाने रुग्णसंख्या वाढते.

- डॉ. सुहास कादे,

जनरल फिजिशिअन, सोलापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The cold in Solapur has led to an increase in the number of people going for morning walks