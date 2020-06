सोलापूर जिल्हा महसूल संघटनेच्या शिबिरात 57 बाटल्या रक्त संकलन 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना व अधिकारी यांच्यावतीने आयोजिलेल्या रक्तदान शिबिरात 57 बाटल्या रक्त संकलन झाले आहे. सोलापूर येथील श्री शिवछत्रपती रंगभवन येथे हे शिबिर झाले. यात महसूल प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, अनिल कारंडे, तहसीलदार अमोल कुंभार, श्रीकांत पाटील, किरण जमदाडे, बाळासाहेब शिरसाट, विधी अधिकारी वर्धमान वसगडेकर यांनी रक्तदान केले. रक्त संकलनासाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथील रक्तपेढीचे प्रमुख राजू माने व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नियोजन केले. रक्तदान शिबिराचे आयोजन महसूल कर्मचारी संघटनेचे शंतनू गायकवाड, अमरनाथ भिंगे, संदीप लटके, लक्ष्मीकांत डोळे, विठ्ठल गुरव, विजय ढावरे यांनी केले.

