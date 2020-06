दिलासा ः सोलापूरच्या ग्रामीण भागात आज एकही कोरोनाबाधित नाही 

सोलापूर ः जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून दररोज दुपारी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा अहवाल दिला जातो. त्यामध्ये आज आलेल्या अहवालामध्ये एकही रुग्ण कोरोना बाधित नसल्याने ग्रामीण भागाला दिलासा मिळाला आहे. आज जिल्ह्यातील 87 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले. ते सर्वच्या सर्व अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांचा आकडा हा 82 वर स्थिर राहिला आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्यादृष्टीने ही दिलासादायक गोष्ट आहे. आजपर्यंत रुग्णालयातून बरे होऊन घरी गेलेल्या बाधितांची संख्या 33 इतकी आहे. सध्या 43 बाधितांवर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु आहेत. कोरोनामुळे आजपर्यंत जिल्ह्यातील सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये तीन पुरुष तर तीन स्त्रियांचा समावेश आहे. आज 52 जणांना इन्टीट्युशनल क्वारंटाईनमधून घरी सोडण्यात आले आहे. आतापर्यंत 1684 जणांची तपासमी केली होती. त्यापैकी 1653 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये 1572 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. 31 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत तर बाधितांची संख्या 82 इतकी झाली आहे.



