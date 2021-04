दुकाने सातही दिवस राहणार सुरू ! आयुक्त पी. शिवशंकर यांची माहिती

सोलापूर : शहरातील सर्व दुकाने (अत्यावश्‍यक सेवा वगळता) शुक्रवारपासून (ता. 2) सातही दिवस सकाळी सात ते सायंकाळी आठपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी गुरुवारी (ता. 1) पत्रकार परिषदेत दिली. आयुक्तांनी सांगितले की, याआधीच्या आदेशानुसार शहरातील दुकाने सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत सकाळी सात ते सायंकाळी सातपर्यंत ठेवण्यास मुभा देण्यात आली होती. हॉटेल, बार, रेस्टॉरंटची वेळ सायंकाळी आठपर्यंत होती. शनिवारी व रविवारी सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार दोन एप्रिलपासून महापालिकेने शहरात नवीन नियमावली लागू केली आहे. याअंतर्गत आता सातही दिवस सर्व दुकाने (मेडिकल, दवाखाने आदी अत्यावश्‍यक सेवा वगळता) सकाळी 7 ते सायंकाळी 8 पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. हॉटेल, खाद्यगृहे, पार्क, चौपाटी, परमीट रूम व बार सकाळी सात ते रात्री आठपर्यंत 50 टक्के क्षमतेने सुरू ठेवावी. जेवणाची होम डिलिव्हरीची सेवा देण्याची वेळ ही रात्री 10 वाजेपर्यंत राहील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Commissioner Shivshankar said that the shops will now be open for seven days