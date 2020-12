हरवतोय पोलिस ठाण्यांतील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील संवाद !

सोलापूर : शहरात मोजकेच सात- आठ पोलिस ठाणे असतानाही वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद कमी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वरिष्ठांनी तथा त्यांनी नियुक्‍त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी गुन्ह्याच्या तपासासाठी परस्परच कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना नियुक्‍त करण्याचा कारभार सुरू असल्याचे अनेकदा समोर आले. पोलिस आयुक्‍तालयाकडून मिळालेल्या गुन्ह्यांच्या माहितीनुसार संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना संपर्क साधल्यानंतर त्याचा अनुभव येत आहे. पोलिस ठाण्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती तर सोडाच, तपास माझ्याकडे आहे हे मलाच माहितीच नाही, अशी उत्तरे तपास अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे पोलिसांचा काही गुन्ह्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. नव्वद वर्षीय महिलेची गळफास घेऊन आत्महत्या

सलगर वस्ती पोलिस ठाणे हद्दीतील टेळे नगरजवळील लक्ष्मी पेठेतील 90 वर्षीय महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. भागिरथी तुकाराम शेलार असे त्या मृत महिलेचे नाव आहे. शेलार यांनी त्यांच्या राहत्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरील पायऱ्याला असलेल्या लोखंडी अँगलला साडीने गळफास घेतला. त्यांना उपचारासाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूवीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी घोषित केले. या प्रकरणी सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद झाली असून सलगर वस्ती पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. दुसरा विवाह केलेल्या महिलेची आत्महत्या

अकोलेकाटी (ता. उत्तर सोलापूर) येथील महिलेने राहत्या घरी दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. पूजा अशोक बिराजदार (वय 28) असे त्या महिलेचे नाव आहे. गळफास घेतल्यानंतर मृत महिलेचा दुसरा पती सुधीरकुमार सिद्राम कोळी यांनी त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत सिव्हिल हॉस्पिटलला उपचारासाठी आणले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी जाहीर केले. दरम्यान, पहिल्या पतीपासून दोन मुली झाल्यानंतर त्या महिलेने प्रेम प्रकरणातून दुसरा विवाह केला होता, असे तालुका पोलिस ठाण्यातील पोलिसांनी सांगितले. तर आजूबाजूला पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर दुसरा विवाह झाल्यानंतरही घरी सर्वकाही ठीक होते, असेही समोर आले आहे. आता त्या महिलेने आत्महत्या का केली? याचा तपास पोलिस अधिकारी करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

