कोरोना : स्वस्त धान्यासाठी पंढरपुरात महिलांचा टाहो 

पंढरपूर (सोलापूर) : स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळत नसल्याने आज संत पेठ परिसरातील शेकडो महिलांनी टोहो फोडून आपली कैफीत स्थानिक पदाधिकारी आणि समाजिक कार्यकर्त्यासमोर मांडली.

संत पेठ भागातील नागरिकांसाठी लक्ष्मीनगर (झोपडपट्टी) येथे स्वस्त धान्य दुकान आहे. या दुकानातून या भागातील अनेक कुटुंबे शासकीय योजनेतून मिळणार्या धान्यापासून वंचित आहेत. सध्या कोरोना व्हायरसच्या भितीमुळे अनेक गरीब कुटुंबांच्या हातांना काम नसल्याने त्यांची कुचंबना सुरु आहे. किमान शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळावी अशी त्याची माफ अपेक्षा आहे. येथील सुमारे दोनशे हून अधिक कुटुंबे शासकीय धान्याच्या लाभा पासून वंचित आहेत. येथील रेशन कार्ड धारक महिलांनी आनलाईन नोंदनीसाठी अनेक वेळा आवश्‍यक ती कागद पत्रे दिली आहेत. तरी या कुटुंबांना धान्य मिळत नाही. अधिकार्यांकडे पाठपुरावा करुन ही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी आज दुपारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबीसी सेलच्या जिल्हा अध्यक्षा साधना राऊत आणि जिल्हा कार्याध्यक्षा कांचन खंडागळे यांच्याकडे न्याय देण्याची मागणी केली. यावेळी श्रीमती राऊत यांनी लाभार्थी महिलांची तक्रार तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्याकडे केली आहे. येथील अनेक कुटुंबांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासकीय धान्य मिळत नाही. रेशनदुकानदार ही त्यांना माहिती देत नाहीत त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी आम्हाला धान्य मिळवून द्यावी अशी मागणी केली आहे.

Web Title: Complaint of non availability of ration cereals in Pandharpur