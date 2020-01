मैत्रिणीची चोरी केल्याची फिर्याद 

सांगोला (सोलापूर) : उसने पैसे मागण्यासाठी आलेल्या मैत्रिणीनेच घरातील 12 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल व तीन हजार रुपये चोरून नेल्याची घटना सांगोल्यात घडली आहे. याबाबत सुगंधा विकास भजनावळे (वय 24, रा. मिरज रोड, शिवाजीनगर, सांगोला) हिने आपली मैत्रीण काजल सखाराम बनसोडे (रा. भीमनगर, ता. सांगोला) हिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत हकीकत अशी की, सुगंधा भजनावळे येथे राहण्यास असून श्री हॉस्पिटलमध्ये नर्सची खासगी नोकरी करते. 22 जानेवारी रोजी सकाळी नऊच्या सुमारास सुगंधाची मैत्रीण काजल बनसोडे ही उसनवार पैसे मागण्यासाठी आली होती. या वेळी सुगंधाने सध्या माझ्याकडे पैसे नाहीत. मी माझ्या भावास पैशाबाबत विचारून तुला कळवते, असे सांगितले. या वेळीच सुगंधाच्या घराबाहेर नळाला पाणी आल्याने ती पाणी भरण्यासाठी घराबाहेर पडली. परंतु सुगंधाची मैत्रीण घरातच बसून होती. या वेळी घरातील भांड्याच्या रॅकवर ठेवलेला 12 हजार रुपये विवो कंपनीचा मोबाईल व पॉकेटमध्ये ठेवलेले तीन हजार रुपये मैत्रिणीनेच घरातून गुपचूप माझ्या संमतीशिवाय मुद्दाम लबाडीने चोरून घेऊन निघून गेल्याची फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. पोलिस तपास करीत आहेत.

