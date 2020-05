आर्थिक अडचण... सोलापुरातील `या` योजनांच्या पूर्णत्वाला लागणार विलंब

सोलापूर ः कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आर्थिक नियोजनाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाबरोबरच महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. विशेषतः महापालिकेमार्फत सुरु असलेल्या अनेक योजनांना ब्रेक लागणार असून, त्या पूर्णत्वाला येण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आर्थिक नियोजनाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाबरोबरच महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. विशेषतः महापालिकेमार्फत सुरु असलेल्या अनेक योजनांना ब्रेक लागणार असून, त्या पूर्णत्वाला येण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. सोलापुरात सध्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी टाकणे, उड्डाणपुलांची उभारणी करणे आणि स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विविध कामे सुरु आहेत. लॅाकडाऊन सुरु झाल्यापासून ही सर्व कामे थांबली आहेत. समांतर जलवाहिनीच्या कामाला अनेक वर्षानंतर मुहुर्त मिळाला. त्यानुसार जलवाहिनी टाकण्यासाठीची कार्यवाही सुरुही झाली. भूसंपादनासाठी रेखांकनाचे कामही सुरु झाले. लवकरच प्रत्यक्ष जलावाहिनी टाकण्याच्या कामाला सुरुवात होणार असतानाच लॅाकडाऊन सुरु झाले आणि हे काम आहे त्याच स्थितीत थांबले. हे काम स्मार्ट सिटी योजनेतून होणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून विविध कामे होण्यासाठी महापालिकेचा हिस्सा ठरलेला आहे. सद्यस्थिती पाहता महापालिकेचा हिस्सा आता कितपत वेळेत देण्यात शक्य होईल याबाबत साशंकताच आहे. सोलापुरातील दुसरा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे उड्डाणपुलाचा होता. भाजप सरकारच्या कालावधीत या कामाला गती आली होती. राज्यातील सरकार बदलले आणि सोलापुरातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उड्डाणपुलास विरोध सुरु केला. त्याएेवजी शहराभोवती रिंगरूटचा मार्ग सुरु करण्याची मागणी केली. उड्डाणपुलासाठी भूसंपादनाची कार्यावाहीही सुरु करण्यात आली होती. मात्र तीही आता थांबली आहे. एकूणच महापालिकेशी संबंधित विविध महत्वाकांक्षी योजना या आर्थिक अडचणींमुळे थांबणार आहेत. भविष्यात या योजनांना कधी चालना मिळते यावरच या योजनांचे भवितव्य असणार आहे.

Web Title: Completion of schemes in Solapur city will be delayed impact of Financial problems