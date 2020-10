पर्यटकांसाठी येतेय "वर्क फ्रॉम नेचर'ची संकल्पना 

सोलापूर : तुम्ही वर्क फ्रॉम होमचे नाव आतापर्यंत ऐकले असेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जन्मलेली ही संकल्पना नंतरच्या काळात अनेकांच्या अंगवळणी पडली. कोरोनाचा धोका अद्यापही संपलेला नाही. पर्यटकांना निसर्ग सानिध्य लाभावे यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने "वर्क फ्रॉम नेचर' संकल्पना आखण्याचे नियोजन सुरु केले आहे. या माध्यमातून पर्यटनाला चालना आणि पर्यटकांना निसर्ग सानिध्याचा आनंद दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाबळेश्‍वर, कोयनानगर, पानशेत, माथेरान आणि माळशेज येथील रिसॉर्ट व हिल स्टेशन सुरु करण्यात आले आहेत. भीमाशंकर येथील हिलस्टेशन व रिसॉर्ट साधारणता एक महिन्यानंतर पर्यटकांच्या सेवेत येणार आहे. वर्क फ्रॉम नेचरच्या माध्यमातून पर्यटकांना सवलतीच्या दरात निसर्गाचा आनंद देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याची माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे पुणे विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दिपक हरणे यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथे स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी देशाच्या विविध राज्यातून भाविक येतात. या भाविकांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यावतीने या ठिकाणी सुसज्ज रिसॉर्ट बांधण्यात आले आहे. कॅंटिंग, डायनिंग हॉल आणि दोन मल्टीपर्पज हॉल या ठिकाणी साकारण्यात आले आहेत. या रिसॉर्टचे काम अंतिम टप्प्यात असून साधारणत: दोन महिन्यानंतर हे रिसॉर्ट पर्यटकांच्या सेवेत येईल अशी माहितीही प्रादेशिक व्यवस्थापक हरणे यांनी दिली.

Web Title: The concept of "work from nature" is coming for tourists