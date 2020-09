शहराची पुन्हा वाढली चिंता ! आज 'या' नगरात आढळले 72 पॉझिटिव्ह तर चौघांचा मृत्यू 

सोलापूर : दहा दिवसांच्या कडक लॉकडाउननंतर शहरातील कमी झालेली रुग्णसंख्या आता पुन्हा वाढू लागली आहे. शहरात सुमारे तीनशे शिक्षक कोविडचा सर्व्हे करत असून महापालिकेचेही शेकडो कर्मचाऱ्यांना कोरोना ड्यूटी देण्यात आली आहे. नागरी आरोग्य केंद्रे व लहान-मोठ्या रुग्णालयांत उपचारासाठी येणाऱ्या को-मॉर्बिड रुग्णांची टेस्ट करणे बंधनकारक केल्याचा आदेश महापालिका आयुक्‍तांनी काढला. या पार्श्‍वभूमीवर शहरात दररोज दिड ते दोन हजार संशयितांची टेस्ट होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दररोज चारशे ते साडेचारशे संशयितांचीच टेस्ट केली जात आहे. बुधवारी (ता. 9) 457 संशयितांमध्ये 72 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून चौघांचा मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील कोरोना टेस्टिंगची संख्या झाली कमी

आज (बुधवारी) 457 संशयितांपैकी 72 कोरोना पॉझिटिव्ह

आतापर्यंत शहरातील 69 हजार 903 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

शहरातील रुग्णसंख्या आता सात हजार 217 झाली; पाच हजार 962 रुग्ण झाले बरे

आतापर्यंत शहरातील 435 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी बाईज हॉस्टेल, वसुंधरा अपार्टमेंट, आसरा सोसायटी, स्वामी विवेकानंद नगर, श्रीशैल मल्लिकार्जुन नगर, मोहोळ अपार्टमेंट (होटगी रोड), मुस्लिम पाच्छा पेठ, बुधवार पेठ, मुरारजी पेठ, वसंत विहार, गणेश नगर, अरुणा हौसिंग सोसायटी (बाळे), लोकमंगल विहार, कलावती नगर (एमआयडीसी), राघवेंद्र नगर (सैफूल), मेहता सोसायटी, भाग्यश्री नगर (नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ), मिलिंद नगर, शिवाजी सोसायटी, एसटी कॉलनी, द्वारका नगर, समर्थ सोसायटी, विनय सोसायटी (विजयपूर रोड), विश्राम हौसिंग सोसायटी, समर्थ नगर, दमाणी नगर, रेल्वे लाईन, कंदी नगर (दहिटणे), गजनी प्लाझा, रेणुका नगर (जुळे सोलापूर), नरसिंग गिरजी चाळ, मोदी पोलिस स्टेशनजवळ, स्वामी विवेकानंद नगर (सैफूल), मंजुनाथ नगर, रामवाडी पोलिस ठाण्याजवळ, संजय नगर, भूषण नगर, जोडभावी पेठ, न्यू सुनिल नगर (अक्‍कलकोट रोड), शेळगी, देशमुख-पाटील वस्ती (दमाणी नगर), नाथ रेसिडेन्सी (रुपाभवानी रोड), गुरुनानक नगर, अंत्रोळीकर नगर भाग-दोन, नाथ रेसिडेन्सी (मंत्रि चंडक), मार्कंडेय सोसायटी (पाच्छा पेठ) आणि निलम नगर (एमआयडीसी) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. 'येथील' रुग्णांचा झाला मृत्यू

बुधवारी (ता. 9) विजयपूर रोडवरील सिटीझन पार्क येथील 62 वर्षीय महिला, स्वागत नगरातील 30 वर्षीय तरुणाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. तर बसवेश्‍वर नगरातील (देगाव) 70 वर्षीय पुरुष आणि सात रस्ता परिसरातील नाथ प्लाझा येथील 72 वर्षीय पुरुषाचाही कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, मृत्यू झालेला 30 वर्षीय तरुण श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात शनिवारी (ता. 5) उपचारासाठी दाखल झाला होता.

