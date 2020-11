बनावट देशी विदेशी दारुचे साहित्य जप्त; आरोपींना एक दिवसाची कोठडी 

टेंभुर्णी (ता. माढा जि. सोलापूर ) : बनावट देशी, विदेशी दारू बनविण्यासाठी लागणारे आंबट उग्र वासाचे रसायन व इतर साहित्य बाळगणाऱ्या चौघांना टेंभुर्णी पोलीसांनी पकडले असून त्यांच्याकडून पीकअप जीपसह सुमारे साडे सहा लाख रुपये किंमतीचा माल जप्त केला आहे. सोमवारी सकाळी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी ही कारवाई केली. या गुन्ह्यातील आरोपींना माढा न्यायालयासमोर हजर केले असता एक दिवसाची पोलीस कोठडी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावली आहे. याविषयी पोलीसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, पुणे सोलापूर महामार्गावर वेणेगांव हद्दीतील हॉटेल दयानंद जवळ एका पीकअप जीपमध्ये बनावट दारू बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य असल्याची माहिती टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजकुमार केंद्रे यांना समजली. टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले, पोलीस नाईक राजेंद्र ठोंबरे, सहाय्यक पोलीस फौजदार देवराम बोटे, पोलिस कॉन्स्टेबल राजेंद्र खंडागळे, सचिन साळुंके यांना पोलीस निरीक्षक राजकुमार केंद्रे यांनी बोलावून तातडीने त्याठिकाणी जाऊन कारवाई करण्याची सूचना केली. पोलिस हॉटेल दयानंद जवळ गेले असता एक पीकअप जीप ( एम एच 12/ आर एन 3502) उभी होती. या जीपच्या पाठीमागील हौद्यामध्ये बसलेले नितेश अजिनाथ पवार (वय29 रा.घोटी ता.माढा), राहुल शहाजी इदगे (वय- 21 रा. खांबकरवाडी ता.वाशी, जि. उस्मानाबाद), उमेश सुरेश वाघमारे (वय-30), बालाजी उत्तम कदम (वय-29 दोघेही रा. तेरखेडा ता.वाशी, जि.उस्मानाबाद) यांना पकडले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे चौकशी केली असता मालकाच्या सांगण्यावरून बनावट देशी विदेशी दारू बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य घेऊन जात असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून सुमारे 6 लाख रुपये किंमतीची पीकअप जीप, 10 हजार रुपये किंमतीची बाटल्या सील करण्याची लोखंडी मशीन, 42 हजार रुपये किंमतीचे आंबट उग्र वासाचे रसायनाचे बारा ड्रम, 1400 काचेच्या बाटल्या, प्लॅस्टिक व पत्र्याची टोपणे असलेल्या दोन गोण्या असा एकूण सहा लाख 52 हजार 400 रूपये किंमतीचा माल जप्त केला. याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल राजेंद्र खंडागळे यांनी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या गुन्ह्यातील चार आरोपींना अटक करून आज माढा न्यायालयासमोर हजर केले असता माढा न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. आर. सय्यद यांनी आरोपींना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सरकार तर्फे ऍड एन. बी. गुंडे यांनी तर आरोपीतर्फे ऍड संतोष कानडे यांनी काम पाहिले. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुशील भोसले हे करीत आहेत. संपादन : अरविंद मोटे

