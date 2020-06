पंढरपुरमध्ये विरोधकांप्रमाणेच सत्ताधारी आघाडीतील जेष्ठ नगरसेवकांची का आहे नाराजी

पंढरपूर (सोलापूर) : पालिकेकडून निर्णय घेतले जात असताना सत्ताधारी आघाडीकडून विश्वासात घेतले जात नसल्याच्या कारणावरून पालिकेच्या आज झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गोंधळ झाला. विशेष म्हणजे विरोधी नगरसेवकाप्रमाणेच सत्ताधारी आघाडीतील काही जेष्ठ नगरसेवकांनी देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गोंधळातच नदीच्या पैलतीरावरील ६५ एकरमधील भक्तीसागर इमारतीत कोव्हीड १९ हॉस्पिटल उभारण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. नगराध्यक्षा साधना भोसले सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

शहरातील खासगी रुग्णालयात तसेच उपजिल्हा रुग्णालयात कोव्हीड १९ हॉस्पिटल उभारण्यास विरोध झाल्यानंतर नदीच्या पैलतीरावरील ६५ एकर जागेतील भक्तीसागर इमारतीत कोव्हीड १९ हॉस्पिटल उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आमदार प्रशांत परिचारक यांनी त्या जागेची पाहणी करुन तिथे हॉस्पिटल उभारण्यासाठी आमदार फंडातून १० लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर त्यांच्याच सुचने वरुन नगरपालिकेच्या सत्ताधारी आघाडीने या खास या विषयावर निर्णय घेण्या साठी आणि त्याला येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्या साठी आज विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती.

विरोधी आघाडीचे नगरसेवक सुधीर धोत्रे, नगरसेवक महादेव भालेराव यांनी पालिकेचे निर्णय घेतले जात असताना नगरसेवकांना माहिती दिली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरुन गोंधळ सुरु झालेला असताना सत्ताधारी आघाडीचे ज्येष्ठ नगरसेवक , माजी नगराध्यक्ष दगडू धोत्रे, माजी नगराध्यक्ष वामन बंदपट्टे यांनी कोरोना सारख्या संकटाच्या काळात राजकारण न करता सर्वाना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी केली. सर्व अधिकारी चांगले काम करत आहेत परंतु पालिकेने इतर विभागांकडे बोट न दाखवता जबाबदारी स्विकारुन निर्णय घेतले पाहिजेत अशी मागणी केली. उपनगराध्यक्ष अनिल अभंगराव, पक्षनेते गुरुदास अभ्यंकर यांनी सत्ताधारी आघाडीची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.'

नगरसेविका श्वेता डोंबे यांनी देखील नगराध्यक्षा साधना भोसले यांच्यासह अधिकाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक केले परंतु पालिकेकडून नगरसेवकांना कोणतीही माहिती दिली जात नसल्याचे सांगून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांनी कोव्हीड १९ हॉस्पिटल उभारण्याच्या संदर्भातील माहिती दिली. सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरी नंतर तांत्रिक मंजूरी, जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजूरी, निविदा ही सर्व प्रक्रिया कितीही वेगाने पूर्ण केली तरी एक महिना कालावधी लागेल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल असे नमूद केले. ६५ एकर मधील जागेतील इमारतीत आषाढी यात्रेत पोलिस राहतात त्यांना पर्यायी जागा देऊन तिथे ५० बेडचे कायमस्वरूपी हॉस्पिटल करता येईल. तिथे प्रत्यक्ष हॉस्पिटल उभारुन ते कार्यान्वित होण्यापूर्वी दुर्देवाने शहरात कोरोना रुग्ण वाढल्यास शहरातील खासगी हॉस्पिटल मध्ये उपचाराची व्यवस्था करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.

आम्ही जनतेतून निवडून आलेलो आहोत. नगराध्यक्ष असतात घरी आणि त्यांचे पती असतात मुख्याधिकाऱ्यांच्या सोबत मग आम्ही सांगायचे कुणाला असा प्रश्न सत्ताधारी आघाडीचे माजी नगराध्यक्ष व ज्येष्ठ नगरसेवक दगडू धोत्रे यांनी उपस्थित केला त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीच्या नगरसेवकांची पंचाईत झाली. नगराध्यक्ष साधना भोसले यांनी महत्त्वाच्या सर्व ठिकाणी निर्णय घेताना आपण उपस्थित असतो असे स्पष्ट केले.

