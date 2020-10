गणेशगाव येथील वाळू गटाचे सात लाख रुपये ठेकेदाराला मिळणार परत 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने 2012-13 मध्ये राबविण्यात आलेल्या वाळू लिलाव प्रक्रियेत माळशिरस तालुक्‍यातील गणेशगाव येथील वाळू गटाचा लिलाव महेश इंगळे यांच्या लक्ष्मी इंडस्ट्रीजला मिळाला होता. त्यासाठी त्यांनी नऊ लाख 97 हजार पाचशे रुपयांना सर्वोच्च बोली लावली होती. या गटाचा ताबा लक्ष्मी इंडस्ट्रीजला न मिळाल्याने त्यांना येथून वाळू उत्खनन करता आले नाही. त्यामुळे लिलावातील काही रक्कम ठेकेदाराला परत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा आदेश आज शासनाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. बोलीची रक्कम लक्ष्मी इंडस्ट्रीजने जिल्हा प्रशासनाकडे त्यांनी जमा केली होती. त्यानंतर या वाळू लिलावा प्रकरणी लक्ष्मण लोखंडे यांनी माळशिरस येथील न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यामध्ये वाळू गटाचा ताबा देण्यास स्टेटस को चा आदेश माळशिरस न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे या वाळू गटाचा ताबा लक्ष्मी इंडस्ट्रीजला मिळाला नव्हता. ताबा न मिळाल्यामुळे लक्ष्मी इंडस्ट्रीजला या वाळू गटातून वाळू उत्खनन करता आले नाही.

Web Title: The contractor will get back Rs 7 lakh from the sand group at Ganeshgaon