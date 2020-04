कोरोना : सोलापुरातील मृत व्यक्तीच्या संपर्कातील 91 जणांचे घेतले नमुने 

सोलापूर : सोलापूर शहरातील तेलंगी पाच्छा पेठेतील 56 वर्षीय किराणा दुकान चालकाचा कोरोनामुळे शनिवारी (ता. 11) पहाटे 1 वाजता मृत्यू झाला आहे. या व्यक्तीच्या प्रथम संपर्कात आलेल्या 91 जणांचा शोध प्रशासनाच्यावतीने घेण्यात आला असून, संपर्कात आलेल्या या 91 जणांचे नमुने कोरोना चाचणीसाठी घेण्यात आले आहेत. या 91 जणांचा व इतर 11 अशा एकूण 102 जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल आज (सोमवारी) रात्री उशिरा अथवा उद्या (मंगळवारी) प्राप्त होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात द्वितीय संपर्कात 30 व्यक्ती आल्या असून या व्यक्तींना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तेलंगी पाच्छा पेठ हा परिसर केंद्रबिंदू म्हणून येथून एक किलोमीटर परिसर हा प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील 7 हजार घरांमधील 43 हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या 60 पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आज (सोमवारी) एका दिवसात त्या भागातील 3 हजार 700 घरांमधील 29 हजार नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. उर्वरित नागरिकांची तपासणी उद्या (मंगळवारी) केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली.

Web Title: Corona: 91 samples taken from a dead person's contact in Solapur