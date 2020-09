पंढरपूर नगरपरिषदेच्या कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी मिळणार एक लाख रुपये 

पंढरपूर (सोलापूर) : नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्यास त्यांच्या उपचाराच्या खर्चासाठी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय नगरपालिकेच्या आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.

पंढरपूर नगरपरिषद कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी सुनील वाळूजकर, सहकार्याध्यक्ष शरद वाघमारे यांनी नगरपरिषदेचे संवर्ग, आरोग्य कर्मचारी, नगरपरिषद रुग्णालयातील कर्मचारी, सर्व लिपीक शिपाई, सर्व विभाग प्रमुख गेल्या पाच महिन्यापासून कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत आहेत. यामध्ये काम करत असताना चार कर्मचारी पॉझिटिव्ह झाले होते व भविष्यात सुद्धा कर्मचारी पॉझिटिव्ह होण्याची शक्‍यता आहे. शासनाने नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना विमा देण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे नगरपरिषदने कर्मचाऱ्यांचा कोरोना कवच हा विमा उतरावा किंवा त्यांना उपचारासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च देण्यात यावा, अशी मागणी नगराध्यक्ष सौ. भोसले, मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर, सर्व स्थायी समिती सदस्य यांना केली होती. यास अनुसरून मुख्याधिकारी यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर शिफारशीसह ठेवला.

आज झालेल्या स्थायी समिती सभेमध्ये नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्यास त्यांच्या उपचाराचा खर्चासाठी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सभेस नगराध्यक्षा सौ. भोसले, माजी नगराध्यक्ष व स्थायी समिती सदस्य दगडू धोत्रे, वामनराव बंदपट्टे, उपनगराध्यक्ष अनिल अभंगराव, पक्षनेते गुरुदास अभ्यंकर, आरोग्य समितीचे सभापती विवेक परदेशी, रेहाना इब्राहीम बोहरी, रेणुका धर्मराज घोडके यांनी एकमताने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. संपादन : वैभव गाढवे

