सप्टेंबरमध्ये सोलापुरात झाला कोरोनाचा स्फोट, एकूण 33 हजार बाधितांपैकी एकाच महिन्यात आढळले 15 हजार बाधित 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात दाखल झालेल्या कोरोनाचा खरा स्फोट सप्टेंबरमध्ये झाला आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान सोलापूर शहर व जिल्ह्यात आढळलेल्या 33 हजार 511 बाधितांपैकी 15 हजार 272 बाधित (एकूण बाधितांच्या 45 टक्के बाधित) फक्त एकट्या सप्टेंबर महिन्यात आढळले आहेत. एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान कोरोनामुळे मृत पावलेल्या एकूण एक हजार 157 व्यक्तींपैकी 408 जणांचा मृत्यू (एकूण मृतांच्या 35 टक्के मृत्यू) फक्त सप्टेंबरमध्ये झाला आहे. अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, सोलापूर शहर या भागात गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. या भागातील चाचण्यांची संख्याच कमी केल्याने नव्याने आढळणाऱ्या कोरोनाबाधितांची संख्या घटली आहे. कोरोना चाचणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रॅपिड अँटीजेनमुळे बाधितांची संख्या वाढली आणि मृताचा टक्का कमी झाला. कोरोना महापालिका हद्दीतील

महिना बाधित मृत्यू

एप्रिल 105 6

मे 841 89

जून 1448 166

जुलै 2677 113

ऑगस्ट 1647 45

सप्टेंबर 1769 59

एकूण 8487 478 कोरोना ग्रामीण भागातील

महिना बाधित मृत्यू

एप्रिल 2 1

मे 38 4

जून 321 13

जुलै 3292 85

ऑगस्ट 7868 227

सप्टेंबर 13503 349

एकूण 25024 679 जिल्ह्याचा एकूण कोरोना

महिना बाधित मृत्यू

एप्रिल 107 7

मे 879 93

जून 1769 179

जुलै 5969 198

ऑगस्ट 9515 272

सप्टेंबर 15272 408

एकूण 33511 1157

महापालिका हद्दीत अशा झाल्या टेस्ट

महिना चाचण्यांची संख्या

फेब्रुवारी 37

मार्च 33

एप्रिल 1702

मे 6656

जून 5604

जुलै 22335

ऑगस्ट 25534

सप्टेंबर 15860

एकूण 77761

