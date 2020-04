महूद (ता. सांगोला, जि. सोलापूर) : लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्व ठप्प आहे. सुमारे महिन्यापासून केशकर्तनालये देखील बंद आहेत. वाढलेली केसदाढी नागरिक आता स्वत:च घरी कापत आहेत. सलूनमधील कारागिराप्रमाणे तरुणांना ही हेअरस्टाईल करणे जमत नसल्याने बरेच जण टक्कल करत असल्याचे चित्र गावोगावी पाहावयास मिळत आहे.

लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे सर्वकाही ठप्प आहे. केसकर्तनालय बंद असल्याने डोक्‍यावरील केस कापण्याची मोठी पंचाईत झाली आहे. त्यावर शहरी व ग्रामीण भागात अतिशय चांगला तोडगा काढल्याचे पाहावयास मिळत आहे. दैनंदिन जीवनात कितीही ताणतणाव आला तरी प्रत्येकाला आपले राहणीमान व्यवस्थित असावं, असे वाटते. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात केशकर्तनालय बंद असल्याने दाढीकडे बारकाईने बघायला कुणाला वेळ मिळेना. काहींनी कधी नव्हे ती स्टाईल म्हणून दाढी वाढविली आहे. ज्यांना केस दाढी वाढलेले अजिबात चालत नाही, असे लोक घरीच इलेक्‍ट्रिक मशीनद्वारे डोक्‍याचे केस व दाढी करण्याचा प्रयोग करीत आहेत. अनेकांनी इलेक्‍ट्रिक मशीनच्या साह्याने टक्कल करणे पसंत केले आहे. मात्र, शालेय मुले या बाबतीत नाक मुरडत असून त्यांचे केस घरी कापताना त्यांची स्टाईल बिघडून जात असल्याने कुटुंबात चांगलाच हशा पिकत आहे. शेवटी स्टाईल बिघडल्याने टक्कल करणे भाग पडत आहे. काही युवकांनी टक्कल केले आहे. मात्र, दाढी तशीच वाढलेली ठेवल्याचे दिसत आहे. टक्कल करण्याबरोबर युवकांमध्ये ही अशी एक वेगळी स्टाईल काही प्रमाणात पाहावयास मिळत आहे. पूर्वी टक्कल कोणी केला तरी बाहेर फिरणे टाळले जात. डोक्‍यावर टोपी परिधान करून वावरत असत. सध्या मात्र कोणीही आपले टक्कल झाकण्याच्या भानगडीत पडत नसल्याचे पहावयास मिळते. त्यामुळे युवक वर्गामध्ये असे अनेक वेगवेगळे लूक ठेवण्याची पद्धत उदयास आल्याचे दिसत आहे. चिकमहूद येथील एका युवकाने तर आपल्या वडीलांकडून केस कापून आपल्या डोक्‍यावरती गो कोरोना गो असे लिहून सरकारी नियम पाळण्याचा संदेश दिला आहे.

Web Title: Corona effect Now the trend of village baldness