सोलापूरकरांच्या सतर्कतेमुळे थांबतोय कोरोनाचा संसर्ग ! आज 493 संशयितांमध्ये अवघे नऊ पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : राज्यभर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविली जात असून काही शहरांमधील रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. मात्र, सोलापुकरांच्या सतर्कतेमुळे आणि नियमांचे पालन केल्याने शहरातील रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली आहे. आज शहरातील 493 संशयितांमध्ये नऊ रुग्ण आढळले आहेत. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 27 हजार 143 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 541 कोरोना बाधित रुग्ण

एकूण रुग्णांपैकी नऊ हजार 555 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

शहरात सध्या उरले 414 रुग्ण; आज एकाचा झाला मृत्यू

सोलापुकरांनी नियमांचे केले पालन; दुसऱ्यालाटेची शक्‍यता तरीही रुग्ण होताहेत कमी

आज 493 संशयितांमध्ये आढळले अवघे नऊ पॉझिटिव्ह; 48 वर्षीय महिलेचा मृत्यू शहरात आज बसवेश्‍वर नगर (एमआयडीसी रोड), बॉईज हॉस्टेल, आसरा चौक (होटगी रोड), पश्‍चिम मंगळवार पेठ, महालक्ष्मी नगर (विजयपूर रोड), भगवंत हौसिंग सोसायटी, नाकोडा रेसिडेन्सी (बुधवार पेठ), कन्नी नगर (दहिटणे) आणि अवंती नगरात प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 134 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 30 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 29 रुग्ण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. शहरातील रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली असून आता संशयितांनी वेळेत उपचार घ्यावेत, जेणेकरुन कोणताही रुग्ण कोरोनाचा बळी ठरणार नाही, असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. मास्कचा वापर करावा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, गर्दीत विनाकारण जाणे टाळावे, हात नियमित स्वच्छ धुवावेत, सॅनिटायझरचा वापर करावा, मास्क हनुवटीवर न ठेवता तो स्वच्छ करुन पुन्हा वापरावा असेही आवाहन महापालिकेतर्फे वारंवार केले जात आहे. त्यानुसार नागरिकांनी नियमित पालन केल्याने संसर्ग कमी होत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

Web Title: Corona infection stopped due to vigilance of Solapukars! Today, only nine out of 493 suspects are positive