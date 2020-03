सोलापूर जिल्ह्यात चार ठिकाणी "कोरोना' तपासणी 

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी शेजारच्या राज्यातून सोलापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी करण्याचे आदेश आज राज्य शासनाने सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशानुसार कोरोनाच्या संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यात चार नाके करण्यात येणार आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यात वागदरी, दुधनी, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात नांदणी आणि मंगळवेढा तालुक्‍यातील मरवडे येथे हे तपासणी नाके कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या नाक्‍यावर आरोग्य, आरटीओ व पोलिस विभागाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे पथक असणार आहे.

