मोहोळ (सोलापूर) : माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहिमे अंतर्गत मोहोळ तालुक्‍यात दीडशे पथकांच्या माध्यमातून एक लाख नागरिकांची कोरोना तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी किरकोळ आजार असलेल्या 147 व्यक्ती आढळल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरुण पात्रुडकर यांनी दिली. 15 सप्टेंबरपासून तालुक्‍यात पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते या मोहिमेचा प्रारंभ करण्यात आला होता. तालुक्‍यात एकूण 104 गावे असून, 94 ग्रामपंचायती आहेत. तर 66 हजार 707 कुटुंबे असून त्यांची लोकसंख्या तीन लाख आहे. मोहोळ तालुक्‍यात सध्या कोरोना बाधितांची संख्या वाढत आहे तर मृत्यू होण्याच्या प्रमाणात तालुका जिल्ह्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तपासणीसाठी ग्रामीण भागासाठी 133 पथके तैनात केली असून शहरासाठी 17 पथके तयार करण्यात आली आहेत. आजपर्यंत 19 हजार 374 कुटुंबांची तपासणी करण्यात आली आहे. तालुक्‍यात कोमॉर्बिड व्यक्ती तीन हजार 170 आहेत, साठ वर्षांवरील सात हजार 870 व्यक्ती आहेत. ऑक्‍सिजन लेव्हल व तापमान या दोन्ही बाबी तपासणीवर पथकाचा भर आहे. 15 सप्टेंबर ते 10 ऑक्‍टोबर 12 ते 24 ऑक्‍टोबर अशा दोन टप्प्यांत ही तपासणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी तपासणीसाठी येणाऱ्या पथकाला सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. पात्रुडकर यांनी केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Corona inspection of one lakh citizens was carried out in Mohol taluka