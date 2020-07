सोलापूरच्या ग्रामीण भागात एकाच दिवशी कोरोनाने घेतला नऊ जणांचा बळी 

सोलापूर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून आज पहिल्यांदाच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनामुळे तब्बल नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 57 एवढी झाली आहे. आज ग्रामीण भागात एकूण 146 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे बाधितांची संख्या दोन हजार 421 एवढी झाली आहे. आज मृत्यू झालेल्यांमध्ये बार्शी तालुक्‍यातील आठ जणांचा समावेश आहे. बार्शीतील 48 वर्षीय पुरुष, 82 वर्षीय महिला, वैराग येथील 38 वर्षीय पुरुष, मुंगशी (आर) येथील 63 वर्षीय पुरुष, भवानीपेठेतील 75 वर्षीय पुरुष, नांदणी येथील 70 वर्षीय महिला, सासुरे येथील 65 वर्षीय पुरुष, बारंगुळे प्लॉट येथील 60 वर्षीय पुरुष तर करमाळ्यातील शिवाजीनगर येथील 52 वर्षीय पुरुष यांचा आज मृत्यू झाला. अक्कलकोट येथील भारतगल्लीत एक, बुधवारपेठेत दोन, फत्तेसिंह चौकात तीन, खासबागेत तीन, मेनरोड परिसरात दोन, उत्कर्षनगरात एक, तालुक्‍यातील बोरगावात तीन, चुंगीत दोन, हिरनळ्ळी, नावंदगी, सुलेरजवळगे, वागदरी येथे प्रत्येकी एक, करमाळ्यातील वेताळ पेठेत एक, तालुक्‍यातील आळसुंदे येथे चार, घोटी येथे एक, सालसे येथे चार, वरकुटे येथे, माढा तालुक्‍यातील भोसेत एक, उपळाई खुर्द येथे एक, अकोले खुर्द येथे एक, माळशिरस तालुक्‍यातील अकलूज येथे एक, नातेपुते येथे तीन, सदाशिवनगरात एक, वेळापुरात एक रुग्ण सापडला. मोहोळ येथील बाजारतळ येथे एक, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील बीबी दारफळ येथे 11, नान्नज, पडसाळी, तिऱ्हे येथे प्रत्येकी एक, पंढरपुरातील गांधी रोड येथे सात, हनुमान मैदान येथे एक, कलिकादेवी चौकात एक, लिंकरोड येथे एक, मनीषानगरात चार, नाथ चौकात तीन, तालुक्‍यातील कौठाळी येथे एक रुग्ण आढळला. सांगोला तालुक्‍यातील जुनोनी, बलवडी येथे प्रत्येकी एक, जवळा येथे सहा रुग्ण आढलले. दक्षिण सोलापुरातील मंद्रूप येथे पाच, वांगीत एक रुग्ण आढळला. बार्शीतील अलिपूर रोड, बगले चाळ, भवानीमंदिर पाठीमागे, गवसने प्लॉट, हांडे गल्ली, जवळे प्लॉट, ख्वाजानगर झोपडपट्टी, माळी प्लॉट, पाटील चाळ, सोलापूर रोड, सावळे गल्ली, उपळाई रोड येथे प्रत्येकी एक, हिरेमठ प्लॉट येथे तीन, कुर्डुवाडी रोड परिसरात दोन, राऊत चाळ येथे चार, सलगरगल्ली येथे दोन तर तालुक्‍यातील देवगाव, कुसळंब, नांदणी, नारीवाडी येथे प्रत्येकी एक, अरणगाव येथे पाच, जामगाव येथे 14, पानगाव येथे दोन, वैराग येथे चार रुग्ण आढळून आले.

