वैराग मधील किराणाचे व्यापारी पुण्यात  गेल्यानंतर आढळले कोरोना पॉझिटिव्ह

सोलापूर : सोलापूर शहरात कोरोनाने थैमान घातलेला असताना आता सोलापूरच्या शेजारी असलेल्या तालुक्यातही कोरोना बाधित रुग्ण आढळू लागले आहेत. बार्शी तालुक्यातील वैराग येथील किराणा मालाचे होलसेल व्यापारी 23 मे रोजी पुण्याला गेले. त्याठिकाणी त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. या चाचणीत हे व्यापारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले असल्याची माहिती प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी दिली. मोहोळ तालुक्यातील पेनुर, पाटकुल, ढोक बाबुळगाव, सावळेश्वर, सांगोला तालुक्यातील घेरडी, पाचेगाव, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील उळेगाव, अक्कलकोट शहर या ग्रामीण भागात कोरोनाने प्रवेश केल्यानंतर बार्शी तालुक्यातही वैराग येथील किराणा मालाच्या होलसेल व्यापाऱ्याच्या माध्यमातून कोरोनाने प्रवेश केला आहे. वैराग मधील हे व्यापारी सध्या पुणे येथे असून त्यांच्या संपर्कात आलेल्या वैराग परिसरातील पंधरा जणांना कोरोना चाचणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहिती बार्शीचे तहसीलदार प्रदीप शेलार यांनी दिली. या पंधरा जणाना क्वारंटाइन करण्यात आले असून कोरोना चाचणीसाठी त्यांचे स्वॅब घेतले जाणार आहेत. या किराणा होलसेल व्यापाऱ्याच्या संपर्कात आलेल्या आणखीन इतर व्यक्तींचाही शोध घेण्यात येत असल्याची माहिती तहसीलदार शेलार यांनी दिली. प्रांताधिकारी हेमंत निकम म्हणाले, वैराग व परिसर हा प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पाहणी केली जात असून बार्शीचे तहसीलदार प्रदीप शेलार यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आज सायंकाळपर्यंत किंवा रात्रीपर्यंत वैराग परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्राचा आदेश पारित केला जाणार असल्याचेही प्रांताधिकारी निकम यांनी सांगितले.

Web Title: Corona positive found traders from Vairag went to Pune