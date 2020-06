महापौर निवासानंतर कोरोनाचा आयुक्त कार्यालयाला विळखा

सोलापूर - महापौर निवासानंतर कोरोनाने आता महापालिकेतील आयुक्त कार्यालयाला विळखा घातला आहे. आयुक्तांच्या वैयक्तिक कार्यालयातील अधिकाऱ्यासह तीनजणांचे कोरोना अहवाल पाॅझिटीव्ह आले आहेत. काल महापौर निवासातील दोघांसह त्यांच्या मुलांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर त्या तिघांनाही खासगी रुग्णालयात उपचारास दाखल करण्यात आले. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयातील या अधिकाऱ्यास कोरोनाची लागण झाली आहे. वैयक्तिक कक्षात असलेल्या या कर्मचाऱ्याचा रोज अधिकारी व शेकडो कर्मचाऱ्यांशी, नगरसेवक, नगरसेविका, त्यांचे पती यांच्याशी संपर्क येत होता. यापूर्वी महापालिकेतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर आणखी एका अधिकाऱ्याची त्यात भर पडली. त्यानंतर आता पुन्हा काही अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असलेले इतर कर्मचारी व शिपाई यांनाही तपासणीसाठी नेण्यात आले आहे. यापूर्वी एक नगरसेवक, एक नगरसेविकेचा पती कोरोनामुक्त झाला आहे. तर आणखी एक नगरसेविका, तिचा पती आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर उपचार सुरु आहेत.

