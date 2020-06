'ते' सहा आरपीएफ कुर्डुवाडी येथील बराकीत एक दिवस राहिले होते 

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : मुंबईहुन बंदोबस्तासाठी आलेल्या 20 रेल्वे सुरक्षा बलाच्या कर्मचाऱ्यांपैकी (आरपीएफ) सहाजणांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. ते कुर्डुवाडी येथील रेल्वे सुरक्षा बलाच्या वेगळ्या बराकीमध्ये एक दिवस राहिले होते. येथे प्राथमिक तपासणी करुन त्यांना सोलापूर येथे पाठवले असता अहवाल पॉझिटिव्ह आले, असल्याची माहिती प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली.

रेल्वेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या 20 कर्मचाऱ्यांचे हेडक्वार्टर मुंबई आहे. ते सोलापूर येथे आले. तेथून कुर्डुवाडी येथे आल्यानंतर रात्री मुक्कामास थांबले. दुसऱ्या दिवशी 10 जणांची रेल्वे दवाखान्यात प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. व सर्वांना सोलापूर येथील दवाखान्यात पाठवण्यात आले होते. तेथे स्वॅबची तपासणी केली असता सहाजणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. हे दहाजण कुर्डुवाडी येथील वेगळ्या बराकीमध्ये होते. बाहेर कोठेही गेले नसल्याचे रेल्वेच्या संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले. उर्वरित दहापैकी तीन पंढरपूर तर सात जेऊर येथे असल्याचे समजते. नुकतेच कुर्डुवाडीपासुन सुमारे सहा किलोमीटवर लऊळ येथील एक महिला कोरोनामुळे मृत झाली होती. त्यातच ही सहा कोरोना बाधीत आरपीएफची माहिती समजताच कुर्डुवाडी शहर व परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे.

मुख्याधिकारी कैलास गावडे म्हणाले, सर्वांनी मास्क वापरावे, सोशल डिस्टन्सिंगसह शासनाचे नियम पाळावे. स्वतः ची, कुटुंबाची व समाजाची काळजी घ्यावी.

कुर्डुवाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष अडागळे म्हणाले, सर्वांनी आरोग्याची काळजी घेत सर्दी, खोकला, ताप असल्यास दवाखान्यात तपासणी करुन घ्यावी. शासनाचे नियम पाळावेत.

Web Title: Corona report of six RPF who came from Mumbai for security was positive