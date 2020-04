पुणे, मुंबईतून सोलापुरात आलेल्या 22 जणांची कोरोना चाचणी 

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाउन जाहीर होताच आपल्या गावाकडे (सोलापूर जिल्ह्यात) परत आलेल्या 22 व्यक्तींना त्रास होऊ लागल्याने त्यांना सोलापुरातील आयसोलेशन वॉर्डात दाखल करण्यात आले आहे. पुण्यातून आलेल्या 19 जणांचे तर मुंबईतून आलेल्या तीन अशा 22 व्यक्तींच्या थुंकीचे नमुने कोरोना तपासणीसाठी घेण्यात आले असून, आज (शनिवारी) रात्री उशिरा किंवा उद्या (रविवारी) या व्यक्तींच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल प्राप्त होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. हेही वाचा - सोलापुरात प्रशासन पॉझिटिव्ह, कोरोना निगेटिव्ह सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील 370 व्यक्ती या होम क्वारंटाइनमध्ये असून, इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनमध्ये 194 व्यक्ती आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील 247 व्यक्तींची आतापर्यंत कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 208 व्यक्तींचे चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. पुण्यातून आलेले 19, मुंबईतून आलेले 3, वांगी (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरातील बेदाणा शेडवर काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या 9 जणांचा यात समावेश आहे. बेदाणा शेडवर काम करणारा ग्वाल्हेर येथील कामगार त्याच्या गावी ग्वाल्हेरला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तो कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला होता. त्या कामगाराच्या संपर्कात आलेल्या 56 व्यक्तींची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून, त्यापैकी 47 जण आतापर्यंत कोरोना निगेटिव्ह असल्याचे या चाचणीतून समोर आले आहे. उर्वरित नऊ व्यक्तींचे अहवाल आज रात्री उशिरा अथवा उद्या येण्याची शक्‍यता आहे.

Web Title: Corona test of 22 persons who came from Pune, Mumbai to Solapur