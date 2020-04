सोलापुरातील 214 जणांचा कोरोना चाचणी रिपोर्ट प्रलंबित 

सोलापूर : सोलापूर शहरातील तेलंगी पाच्छा पेठ परिसरात आज (शनिवारी) दुपारी कोरोनाबाधित एक व्यक्ती आढळला आहे. आज दुपारी 165 जणांच्या कोरोना चाचणीचे रिपोर्ट प्रलंबित होते. यात 49 ची वाढ झाली असून आता 214 जणांचे रिपोर्ट प्रलंबित असल्याची माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज सायंकाळी दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार 691 जणांना होम क्वारंटाइन करण्यात आले होते. त्यापैकी एक हजार 56 जण सध्या होम क्वारंटाइनमध्ये आहेत. उर्वरित 635 लोकांचा 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनमये एक हजार 31 लोक होते. 315 जणांचा 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. अद्यापही 716 जण इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनमध्ये आहेत. आयसोलेशन वॉर्डांमध्ये 718 जणांना दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी 504 व्यक्तींचे कोरोना चाचणी रिपोर्ट प्राप्त झाले आहेत. 490 व्यक्तींचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. 14 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात पाच्छा पेठ परिसरातील 13 व रविवार पेठ परिसरातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. पाच्छा पेठ परिसरातील एका व्यक्तीचा यापूर्वी मृत्यू झाला असून उर्वरित 13 जणांवर सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

