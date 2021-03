ब्रेकिंग ! कोरोनाचा शिरकाव मोहोळ सबजेलमध्ये; 13 संशयित आरोपी पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : जिल्ह्यातील मोहोळ पोलिस स्टेशन सब जेलमधील 20 पैकी 13 संशयित आरोपींचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. काल तीन संशयित आरोपींना सर्दी - खोकल्याचा त्रास होत असल्याने त्यांची कोरोना तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीमध्ये तिघांचेही अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. यामुळे मोहोळ व परिसरात खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर सब जेलमधील उर्वरित 17 संशयित आरोपींची कोरोना चाचणी करण्यात आली. या 17 मधील 10 संशयित आरोपींचे कोरोना अहवालही पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे सब जेलमधील एकूण 13 आरोपींचे कोरोना अहवाल हे पॉझिटिव्ह आले आहेत. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार पॉझिटिव्ह संशयित आरोपी रुग्णांना आता सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात पुढील उपचाराकरिता हलवण्यात आले आहे. सोलापूर शहरातील कोरोना बाधितांमध्ये पुरुषच अव्वल

सोलापूर शहरातील कोरोना बाधितांच्या संख्येबरोबरच मृतांची संख्याही वाढू लागली आहे. मृतांमध्ये को-मॉर्बिड रुग्णांचा सर्वाधिक समावेश असून, आज अवंतीनगर परिसरातील 75 वर्षीय महिला, आदित्य नगर (विजयपूर रोड) येथील 71 वर्षीय महिलेचा तर जोडभावी पेठेतील 83 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. 715 संशयितांमध्ये 31 पुरुष तर 18 महिलांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. आतापर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह आणि मृतांमध्ये पुरुषांचीच संख्या महिलांच्या तुलनेत सर्वाधिक राहिली आहे. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील एक लाख 82 हजार 135 संशयितांची कोरोना टेस्ट

शहरात आतापर्यंत सात हजार 592 पुरुषांना तर पाच हजार 163 महिलांना कोरोनाची बाधा

एकूण रुग्णांपैकी 449 पुरुषांचा आणि 220 महिलांचा कोरोनामुळे झाला मृत्यू

12 हजार 755 रुग्णांपैकी 11 हजार 624 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

कॉलनी, अपार्टमेंटमध्ये वाढू लागला कोरोनाचा प्रादुर्भाव; नियमांचे पालन करण्याचे महापालिकेचे आवाहन संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

