वैराग येथे दुकानदार, व्यापाऱ्यांची कोरोना तपासणी सुरू 

वैराग (सोलापूर) : कोरोनाचा वाढता फैलाव रोखण्यासाठी वैराग (ता. बार्शी) येथे विविध प्रकारच्या दुकानदार व व्यापारी वर्गाची वैद्यकीय पथकांकडून कोरोना तपासणी सुरू झाली आहे. बार्शी तालुक्‍यात वैराग हे व्यापारी व मोठे शहर असून व्यापाऱ्यांकडून कोरोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून व्यापारपेठेत जाऊन प्रत्येक व्यापाऱ्याची वैद्यकीय पथकांकडून कोरोना अँटिजेन टेस्ट घेण्यात येत आहे. व्यापारी व बाजारपेठांमध्ये वाढत्या गर्दीचा विचार करून कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कोव्हिड रॅपिड टेस्ट फेर तपासणी मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक दुकानामध्ये जाऊन व्यापाऱ्यांची कोरोना टेस्ट घेतली जात असून, यामुळे व्यापाऱ्यांबरोबरच बाजारात येणाऱ्या ग्राहकांना सुद्धा याचा फायदा होत आहे. वेळीच तपासणी केली व लवकर उपचार घेतल्यास कोरोना संसर्ग रोखण्यात व मृत्युदर आटोक्‍यात येण्यास मदत होत असल्याने शहरातील घरोघरी व संपूर्ण बाजारपेठेत वैराग प्राथमिक आरोग्य केंद्र व कोव्हिड सेंटरच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या पथकामध्ये डॉ. अजित सपाटे, डॉ. पवन गुंड, कोव्हिड सेंटरचे इस्माईल बाबा, अनिकेत सामंत, इस्माईल बागवान, ज्ञानेश्वर डांगे, आनंद पेठे, आरोग्य सहाय्यक सतीश जिरगे, जगदीश ताकभाते, आरोग्य सेविका एस. सी. ढाकणे, एम. बी. मुंडे, एस. एन. मस्के, ए. एल. थोरात, एन. आर. कदम, एम. बी. पाटील, वैराग ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी रफिक शेख हे परिश्रम घेत आहेत. सध्या वैरागच्या मुख्य बाजारपेठेतील विविध प्रकारच्या 360 व्यापाऱ्यांची कोरोना अँटिजेन टेस्ट घेण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

