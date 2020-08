सोलापूर ग्रामीणमध्ये "कोरोना'ही झाला अनलॉक, लॉकडाऊनमध्ये 1688 तर अनलॉमध्ये 1965 बाधित 

सोलापूर : कोरोनाला रोखण्यासाठी आतापर्यंत पाच लॉकडाऊन तर तीन वेळा अनलॉक झाला. 31 जुलैपर्यंत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांची संख्या 3 हजार 653 एवढी झाली. त्यामधील 1688 कोरोनाबाधित हे लॉकडाऊनमध्ये उघडकीस आले तर 1965 कोरोनाबाधित हे अनलॉकमध्ये उघडकीस आले आहेत. अनलॉमध्ये रुग्ण संख्या वाढत असल्याचे प्रकर्षाने समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा युध्द पातळीवर कामाला लागली आहे. मुंबई, पुण्यात असलेला कोरोना बघता बघता सोलापुरात आला. सोलापुरातील कोरोना तालुक्‍यात आणि नंतर गावात आला. आता कोरोनाच्या विळख्यात वाड्या आणि वस्त्याही आल्याने कोरोनाची दहशत बांधापर्यंत पोहोचली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण 12 एप्रिल रोजी सोलापूर शहरात सापडला. त्यानंतर तब्बल बारा दिवसांनी ग्रामीण भागात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. सोलापूर शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कोरोनाची लागण थोडी उशिरा झाली. सोलापूर शेजारी असलेल्या तालुक्‍यांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची संख वाढली आहे. त्यातच ग्रामीण भागात अँटीजेन टेस्टला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाल्याने आता ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्याही झपाट्याने वाढत आहे. बार्शी, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात वाढणाऱ्या कोरोनाबाधितांमुळे ग्रामीणची चिंता वाढली आहे. ग्रामीण भागात कोरोनामुळे मृत पावणाऱ्या व्यक्‍तींच्या संख्येनेही शंभरी ओलांडली आहे. बार्शी, अक्कलकोट, पंढरपूर आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात दिवसेंदिवस वाढणारी मृतांची संख्या चिंताजनक आहे.



लॉकडाऊनमध्ये असा वाढला कोरोना

दुसरा लॉकडाऊन : 15 एप्रिल ते 3 मे : 1 रुग्ण

तिसरा लॉकडाऊन : 4 ते 17 मे : 4 रुग्ण

चौथा लॉकडाऊन : 18 ते 30 मे : 34 रुग्ण

पाचवा लॉकडाऊन : 16 ते 26 जुलै : 1649 रुग्ण



अनलॉकमध्ये असा वाढला कोरोना

पहिला अनलॉक : 1 ते 30 जून : 321

दुसरा अनलॉक : 1 ते 16 जुलै : 811

तिसरा अनलॉक : 27 जुलै ते आजतागायत : 833 रुग्ण (31 जुलैपर्यंत)



प्रतिदिन कोरोना चाचणीची व्यवस्था

अँटीजेन टेस्ट : रोज सरासरी 500

शासकिय - आरटीपीसीआरद्वारे : 350

शासकिय - सीबीनॅटद्वारे : 150

खासगी - क्रस्ना लॅब : 100

खासगी - मेट्रोपोलिस : 100

