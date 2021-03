कोरोना लस गाव पातळीवर उपलब्ध करावी : जि.प.उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोना साथीचा प्रभाव वाढू नये म्हणून उपलब्ध करण्यात आलेली कोरोना प्रतिबंधक लस गाव पातळीवर उपलब्ध करावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समितीचे सभापती दिलीप चव्हाण यांनी केली.

कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने 74 हजार 300 इतकी लस जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झाली.त्यामध्ये अक्कलकोट 3454,बार्शी 6708,करमाळा 2192,मंगळवेढा 1749,सांगोला 1913,पंढरपूर 4981, दक्षिण सोलापूर 4357, उत्तर सोलापूर 1387,माढा 3725,माळशिरस 6508, मोहोळ 2098,असे 39072 रुग्णांना पहिल्या टप्प्यात लसीकरण करण्यात आले. तर दुसऱ्या टप्प्यात 10539 रूग्णाला लसीकरण करण्यात आले. जवळपास हे काम समाधानकारक रीत्या झाले आहे

हि लस सध्या मान्यताप्राप्त दवाखाने व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आली.परंतु ग्रामीण भागात गाव पातळीवरून ते आरोग्य केंद्र व उपकेद्रा पर्यंत चे अंतर हे जास्त आहे शिवाय वयोवृद्धांना उन्हाळ्याच्या दिवसात व सध्या शासनाने कोरोना वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घातलेले नियम विचार करता गावाजवळच उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने उपकेंद्रात उपलब्ध करावे. उपकेंद्रात समुदाय विकास अधिकारी व उपलब्ध मनुष्यबळाच्या माध्यमातून गावपातळीवर लसीकरण करण्याच्या दृष्टीने शासनाने लक्ष घालणे आवश्यक आहे सुरुवातीला ही लस आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांना व महसूल,पोलीस,स्वच्छता व इतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना तसेच को-मार्विड रूग्ना बरोबर ज्येष्ठ नागरिकांना हि लस उपलब्ध करण्यात आली. आरोग्य खात्यातील यंत्रणा पुरेशा पद्धतीने काम करत आहे त्यामुळे लसीकरणातील अनुभव पाहता आता आरोग्य उपकेंद्र वर ही लस उपलब्ध करावयास अडचणी निर्माण होणार नाहीत शिवाय लस घेतल्याच्या जेष्ठ नागरिकांनी आपणाला काही होणार नाही हा विचार मनात आणून सोशल डिस्टंसिंग पालन करणे सोडून न देता शासनाने केलेल्या नियमांचे पालन करावे असे आवाहन उपाध्यक्ष चव्हाण यांनी केले आहे

