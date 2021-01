ट्रेसिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंटनंतरच थांबेल कोरोना ! शहरात 16 ठिकाणी आढळले नवे 22 रुग्ण 

सोलापूर : शहरात दररोज एकूण टेस्टच्या तुलनेत पाच ते सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत आहेत. आतापर्यंत शहरातील सहा हजार 594 पुरुषांना आणि चार हजार 518 महिलांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. दुसरीकडे 401 पुरुषांचा आणि 199 महिला रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आज शहरात 469 संशयितांमध्ये 22 जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. ठळक बाबी... शहरात आज 469 संशयितांमध्ये 13 पुरुष अन्‌ नऊ महिला पॉझिटिव्ह

आतापर्यंत शहरातील एक लाख 40 हजार 89 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

शहरात आतापर्यंत आढळले 11 हजार 112 पॉझिटिव्ह; सहाशे रुग्णांचा मृत्यू

रुग्णांच्या संपर्कातील 29 हजार 210 संशयित आतापर्यंत केले होम क्‍वारंटाईन

शहरातील 14 हजार 547 संशयितांना आतापर्यंत इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये ठेवले शहरात आज सेटलमेंट फ्री कॉलनी क्र. सहा, हनुमान नगर, तुळजापूर वेस (भवानी पेठ), पी. बी. चौक (बुधवार पेठ), शिवाजी नगर (बाळे), वसंत विहार, नरेंद्र नगर (सैफूल), माशाळ वस्ती (विजयपूर रोड), इंद्रधनू (दमाणी नगर), जवाहर सोसायटी, आंबेडकर नगर (गुरुनानक चौक), सैफूल, मंगळवार पेठ, शिवगंगा नगर (शेळगी) आणि मोदी पोलिस चौकीमागे, या ठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. दरम्यान, नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा, हात साबव व स्वच्छ पाण्याने धुवावेत, गर्दीत जाणे टाळून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिकेचे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी केले आहे. दुसरीकडे कोरोनाला हद्दपार करण्याच्या हेतूने ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंट वाढविण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.

