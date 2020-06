अकलूजमधील गुळवेनगरात आढळला कोरोनाबाधित रुग्ण 

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्येही कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. आज जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार अकलूज (ता. माळशिरस) येथील गुळवेनगर मध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आला आहे. या रुग्णाला संपर्कातून कोरोनाची लागण झाली आहे. याशिवाय आज अक्कलकोटमध्ये दोन नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. अक्कलकोट येथे आढळलेले दोन्ही रुग्ण हे सारीचे आहेत. मौलाली गल्ली येथे एक व समर्तनगरात एका महिलेला सारीची लागण झाली आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 103 इतकी झाली आहे. त्यामध्ये 63 पुरुष व 40 स्त्रियांचा समावेश आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आज 37 जणांचे अहवाल दिले आहेत. त्यामध्ये 34 जणांचे अहवाल हे निगेटिव्ह आले तर तीन जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. पॉझिटिव्ह आढळलेल्या तिघांमध्ये दोन स्त्रिया तर एका पुरुषाचा समावेश आहे. रुग्णालयातून 33 जण उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. बाधित असलेल्या 64 जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. अद्यापही 39 जणांचे अहवाल येणे बाकी आहे.

Web Title: A coronary patient was found in Gulvenagar in Akluj