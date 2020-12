सोलापूर : ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या अद्याप कमी झालेली नाही. आज दोन हजार 802 संशयितांमध्ये 82 व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. दुसरीकडे चार पुरुषांचा मृत्यू झाला असून त्यात नातेपुते (ता. माळशिरस) येथील 69 वर्षीय पुरुष, अंकोली (ता. मोहोळ) येथील 75 वर्षीय पुरुष, वागदरी (ता. अक्‍कलकोट) येथील 60 वर्षीय पुरुष आणि रुई (ता. बार्शी) येथील 54 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रामीणमधील मृत्यूची कारणे शोधण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला. तरीही ग्रामीणमधील मृतांची संख्या कमी झाली नसून जिल्हा परिषदेने रुग्ण दवाखान्यात लवकर दाखल होत नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. ठळक बाबी... ग्रामीणमधील तीन लाख 57 हजार 630 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 11 तालुक्‍यांत आढळले 36 हजार 922 कोरोना पॉझिटिव्ह

ग्रामीणमधील कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची कारणे कागदावरच

एकूण रुग्णांपैकी एक हजार 85 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आतापर्यंत 34 हजार 733 रुग्ण झाले बरे; एक हजार 104 ऍक्‍टिव्ह रुग्ण ग्रामीणमध्ये आज अक्‍कलकोट तालुक्‍यात 11, बार्शी शहरात चार तर ग्रामीणमध्ये पाच, करमाळा शहरात एक, ग्रामीणमध्ये तीन, माढ्यात तीन तर माढा ग्रामीणमध्ये पाच, माळशिरस ग्रामीणमध्ये 21, मंगळवेढा ग्रामीणमध्ये सात, मोहोळ शहरात एक तर ग्रामीणमध्ये दोन, पंढरपुरात तीन तर ग्रामीणमध्ये 12 रुग्ण आढळले आहेत. सांगोला ग्रामीणमध्ये चार रुग्ण आढळले आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आज दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात एकही रुग्ण आढळलेला नाही. रुग्णांच्या संपर्कातील 11 हजार 716 संशयित होम क्‍वारंटाईनमध्ये असून दोन हजार 783 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत.

Web Title: Corona's death in 'solapur rural' cannot be controlled! Four more died today; The cause of death is on paper