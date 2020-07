कडक संचारबंदीतही कोरोनाचा कहर ! 127 पॉझिटिव्ह; आसरा सोसायटी, कुमठे, रविवार पेठ, शास्त्री नगरात सर्वाधिक रुग्ण 

सोलापूर : शहरात कोरोना या विषाणूची साखळी खंडीत करण्याच्या हेतूने 16 जुलैपासून कडक संचारबंदी लागू झाली आहे. शुक्रवारी (ता. 24) आठवा दिवस असूनही कोरोनाचा संसर्ग कमी झालेला दिसत नाही. दररोज सरासरी शंभर रुग्णांची भर पडू लागली असून गुरुवारी एक हजार 350 व्यक्‍तींची टेस्ट करण्यात आली. त्यामध्ये 127 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आता शहरातील रुग्णसंख्या चार हजार 305 झाली असून मृतांची संख्या 338 झाली आहे. कोळी सोसायटी (इंदिरा नगर), हनुमान नगर (भवानी पेठ), वडार गल्ली (बुधवार पेठ), संतोष नगर, मारुती गल्ली, खडक गल्ली, गुलमोहर अर्पाटमेंट (बाळे), शांती नगर (जुना तुळजापूर नाका), सहारा नगर, हत्तुरे नगर, बेडर कन्हैय्या नगर (मजरेवाडी), सिध्दार्थ नगर (उत्तर सदर बझार), दक्षिण सदर बझार, हुच्चेश्‍वर नगर, पंचशिल नगर, बालाजी नगर, लतादेवी नगर (कुमठा नाका), ड्रीम अर्पाटमेंट, आप्पासाहेब कोडल नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, नवोदय टेरेस (होटगी रोड), रेल्वे लाईन, मनपा कॉलनी (सात रस्ता), सैफूल, निवारा नगर, ब्रह्मचैतन्य नगर, इंदिरा नगर, शिवगंगा नगर (विजयपूर रोड), सेटलमेंट कॉलनी क्र. एक व दोन, सिध्देश्‍वर पेठ, मंत्रीचंडक नगर (रुपाभवानी मंदिराजवळ), सिटी बस डेपोजवळ (बुधवार पेठ), काठी गल्ली (उत्तर कसबा), मानस अर्पाटमेंट (विजयपूर नाका), न्यू सुनिल नगर, माळी नगर, श्रमिक नगर (एमआयडीसी), मधुबन नगर (बॅंक ऑफ इंडिया कॉलनी), दयानंद कॉलेजवळ (रविवार पेठ), शिवाजी नगर (मोदी), पद्मा नगर, गीता नगर (वालचंद कॉलेजवळ), गरिबी हटाव झोपडपट्टी (इंदिरा नगर), तालुका पोलिस स्टेशनजवळ, आशियाना नगर, कल्याण नगर, जानकी नगर, मिरा नगर (जुळे सोलापूर), शांती मंगल कार्यालयाजवळ (रेल्वे लाईन), राम मंदिराजवळ (दाजी पेठ), जुना पुना नाका (माशाळ वस्ती), सिरत नगर, शिव नगर (नई जिंदगी), मल्लिकार्जुन नगर, शानदार चौक, कृष्णा नगर (स्वागत नगर रोड), मामलेदार प्लॉट, पॉलिटेक्‍निक कॉलेजवळ (कुमठे), आसरा सोसायटी, भवानी पेठ (जोडभावी पोलिस ठाण्याजवळ), महात्मा फुले वस्ती (मोदी), हरिपदम सोसायटी, रामवाडी, कुर्बान हुसेन नगर, सम्राट चौक, कुमठा तांडा, म्हाडा कॉलनी, नंदिकेश सोसायटी, पाच्छा पेठ, रविवार पेठ, नेहरु नगर, गांधी नगर याठिकाणी गुरुवारी झालेल्या ऍन्टीजेन टेस्टमध्ये नवे रुग्ण सापडले. त्याचा अहवाल महापालिकेकडून शुक्रवारी (ता. 24) देण्यात आला. ठळक बाबी... गुरुवारी घेतलेल्या एक हजार 350 व्यक्‍तींच्या टेस्टपैकी 127 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

शास्त्री नगर, आसरा सोसायटी, भवानी पेठ, मोदी, कुमठा नाका, नंदिकेश सोसायटी, रविवार पेठ या परिसरात सापडले चारपेक्षा अधिक रुग्ण

एनजी मिल चाळ परिसरातील 52 वर्षीय महिलेचा मृत्यू; मृतांची संख्या 338 झाली

शहरातील एकूण चार हजार 305 पैकी दोन हजार 486 रुग्णांची कोरोनावर मात

आतापर्यंत शहरातील 23 हजार 929 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट; दररोज एक हजारांहून अधिक टेस्ट

