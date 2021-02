मोडनिंब येथील युवकाच्या खून प्रकरणी दोघांना जन्मठेप ! प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड 

बार्शी (सोलापूर) : तू आमचे वराह (डुक्कर) का मारले तसेच पूर्ववैमनस्याचा राग मनात ठेवून मोडनिंब (ता. माढा) येथील युवकाचा खून केल्याप्रकरणी मोडनिंब येथील दोघा जणांना जन्मठेप व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा बार्शी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. बी. भस्मे यांनी ठोठावली. या निकालानंतर "न्यायालयाने न्याय दिला', अशा भावना युवकाच्या पत्नीने व्यक्त केल्या. गणेश सोनबा धोत्रे (वय 25), दीपक सुनील धोत्रे (वय 26, दोघे रा. मोडनिंब) अशी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत. विकास धोत्रे या युवकाचा खून झाला होता. विनोद धोत्रे यांनी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात 15 सप्टेंबर 2017 रोजी दोघांविरोधात खुनाचा गुन्हा केला होता. मोडनिंब येथील श्रीपाद माऊली मठामध्ये 15 सप्टेंबर 2017 रोजी दुपारी बाराच्या दरम्यान विकास धोत्रे याच्याबरोबर आरोपींनी वराह का मारले म्हणून भांडण काढले होते. तसेच त्यांच्यामध्ये मागील भांडणाचाही राग होता. मठामध्येच गणेश धोत्रे याने विकास धोत्रे याच्या डोक्‍यात दगड घातला तर दीपक धोत्रे याने हातातील चाकूने गळ्यावर वार केला होता. जखमी अवस्थेत त्यास उपचारासाठी दाखल केले पण उपचारापूर्वीच त्याच्या मृत्यू झाला असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक डॉ. विशाल हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक आनंद खोबरे यांनी करून दोघा आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

या वेळी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. आरोपींनी खुनाच्या वेळी वापरलेले कपडे, चाकू पोलिसांनी जप्त केले होते. सर्व पुरावे सुसंगत असून आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील ऍड. दिनेश देशमुख यांनी न्यायालयासमोर केला. न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करून दोघांना जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. कोर्ट पैरवी म्हणून पोलिस अमृत खेडकर यांनी काम पाहिले. न्यायालयाने न्याय दिला

मला मुलगा होऊन अवघे पाच दिवस झाले होते. मागील भांडणाचा राग मनामध्ये ठेवूनच माझ्या पतीला जिवंत ठार मारण्यात आले. आम्ही पोरके झालो पण न्यायदेवतेने अन्याय, अत्याचार केलेल्यांना शिक्षा दिली आहे. आम्ही समाधानी आहोत.

- अमृता विकास धोत्रे,

मृत विकासची पत्नी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The court sentenced the two to life imprisonment in connection with the death of a youth in Modnimb