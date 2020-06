सोलापुरातील नऊ हाॅस्पिटल कोविड हॅास्पिटल म्हणून जाहीर

सोलापूर ः कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने महापालिकेच्या आयुक्तांनी आज शहरातील नऊ हाॅस्पिटल हे कोविड हाॅस्पिटल म्हणून अधिग्रहित केले आहे. त्याची माहिती आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या नऊ हॅास्पिटलमध्ये 1062 बेडची सुविधा असणार आहे. कोविड हाॅस्पिटल ः अश्विनी रुग्णालय (305 बेड), श्री मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय (107), यशोधरा हाॅस्पिटल (150), चंदन न्यूरोसायन्स (सीएनएस) हाॅस्पिटल (110), गंगामाई हॅास्पिटल (100), नर्मदा मल्टिस्पेशालिस्ट हॅास्पिटल (50), सिटी हाॅस्पिटल (60), सिद्धेश्वर कॅन्सर हॅास्पिटल (50, कोविड कॅन्सर 50 ), शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सोलापूर (120). कोविड हेल्थ सेंटर ः धनराज गिरजी (150), मोनार्क हॅास्पिटल (100), डॅा. रघोजी किडनी हॅस्पिटल (50, कोविड युरोलॅाजी 50), लोकमंगल जीवक हॅास्पिटल व रिसर्च सेंटर (40), डॅा. चिडगुपकर हॅास्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड (50), स्पॅन हॅास्पिटल (50), सिद्धेश्वर मल्टिस्पेशालिस्ट हॅास्पिटल (50), सेंट्रल मल्टि हॅास्पिटल (50), लाईफ लाईन हॅास्पिटल (50), युगंधर हॅास्पिटल (50), इएसआय हॅास्पिटल (80), रेल्वे हॅास्पिटल (40). (एकूण 760) कोविड केअर सेंटर ः सिंहगड इन्सिट्यूट (600), पोलिस प्रशिक्षण केंद्र केगाव (490), सोलापूर विद्यापीठ (250), भारतरत्न इंदिरा गांधी महाविद्यालय केगाव (190), अॅार्चिड कॅालेज तुळजापूर रस्ता, हिप्परगा (120), शासकीय तंत्रनिकेतन (240), वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय (280), वाडीया हॅास्पिटल (75), म्हाडा इमारत जुळे सोलापूर (450), एजी पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय (240). (एकूण 2935) नॅान कोविड हॅास्पिटल ः मार्कंडय सहकारी रुग्णालय (118), एस.पी. इन्सिट्टूयट अॅाफ न्यूरोसायन्स (50), डॅा. रघोजी किडनी हॅास्पिटल (100), स्पॅन हॅास्पिटल (59), डॅा. रिजवान्स अॅपेक्स सुपर स्पेशालिटी हॅास्पिटल (50), सोलापूर कॅन्सर सेंटर (51), सिद्धेश्वर कॅन्सर हॅास्पिटल (50), युनिक हॅास्पिटल (90), बिनीत (काटीकर) हॅास्पिटल (50). एकूण (618)

Web Title: covid Hospital in Solapur was announced by the Municipal Commissioner.