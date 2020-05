अक्कलकोट (जि. सोलापूर) : अक्कलकोट येथील वनविभागाने वन्यजीव संरक्षण कलम कायद्यानुसार सातनदुधनी, उडगी व बासलेगाव परिसर शिकार प्रकरणी सहा संशयित आरोपीवर नुकताच गुन्हा दाखल केला होता. यातील चार संशयितांना शिकारीच्या साहित्यासह अटक केली होती.

दरम्यान, त्यांची आज पोलीस कोठडी संपून न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. दुसरे दोन संशयित आरोपी कर्नाटक येथे गेल्याची प्राथमिक माहिती असून त्यांना लवकरच अटक करून कोर्टासमोर हजर केले जाईल, अशी माहिती वनरक्षक प्रकाश डोंगरे यांनी दिली. अटक केलेल्यांमध्ये सागर भिमशा कोळी, लक्ष्मण भिमशा कोळी, हणुमंत यलप्पा कोळी, धर्मण्णा तमण्णा कोळी (सर्व रा. सातनदुधनी, ता. अक्कलकोट) यांचा समावेश आहे. बुधवारी दुपारी त्यांना कोर्टात उभे केले असता दोन दिवसाची वनकोठडी मिळाली. श्रीमंत तमण्णा कोळी व पिंटु लक्ष्मण कोळी हे दोन फरार संशयित आरोपींची नांवे आहेत. या सर्वांनी मुंगुस, तितर व कोल्हा या प्राण्यांची शिकार केली होती. अक्कलकोट तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात राजरोसपणे वन्यजीवांची शिकार होत असल्याच्या सतत तक्रारी होत्या. याची दखल घेत वनविभागाने तातडीने यावर कारवाई केली. या कारवाईत उप वनसंरक्षक प्रवीणकुमार बडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक आर. एन. नागटिवक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री. शेख, अक्कलकोट वनपाल प्रकाश डोंगरे, उत्तर सोलापूर वनपाल चेतन नलावाडे, दक्षिण सोलापूर वनपाल भागा शेळके, मैंदर्गी वनरक्षक जी. एन. विभुते, वनरक्षक एस. एस. मेंगाड, वनमजुर मुन्ना नरोणे, रविकांत ढब्बे, आकाश पाटोळे, सचिन भासगी आदींनी सहभाग नोंदविला.

