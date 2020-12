प्लॉट ले-आउट बनावट मंजुरी प्रकरणी विकसकांवर गुन्हा दाखल ! मात्र पालिकेचे कर्मचारी-अधिकारी मोकाट 

सोलापूर : सोरेगाव व दहिटणे येथील प्लॉटचे ले-आऊट व विकसन परवा मंजुरीचे बनावट आदेश तयार करून महापालिका व ग्राहकांच्या बनावट ले-आऊट प्रकरणात पालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी अद्यापपर्यंत मोकाटच आहेत. पोलिसांच्या तपासामध्ये काही कर्मचाऱ्यांची नावे निष्पन्न झाली असून त्यांचा पोलिस तपास करीत आहेत. दहिटणे येथील सर्व्हे नं. 34/4अ/3(टीपी) ही जागा यासीन अमीर हमजा मोतीवाला, रफिक अमीर हमजा मोतीवाला, वसीम अमीर हमजा मोतीवाला यांनी तसेच सोरेगाव येथील गट नं. 12/1/ब/7 प्लॉट साई इन्फ्राचे संचालक प्रकाश पाटील, आफताब कल्याणी, रोहित देशमुख यांनी विकसित करण्यासाठी पालिकेत अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर नगररचना विभागाकडून मोतीवाला आणि साई इन्फ्रा यांना प्राथमिक मंजुरी मिळाली. यानंतर 17 जानेवारी 2016 ते 27 ऑक्‍टोबर 2020 या कालावधीत मोतीवाला आणि साई इन्फ्राच्या संचालकांनी नगररचना कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून ले-आऊटबाबत बनावट अंतिम मंजुरी आदेश आणि बनावट विकसन परवाना पत्र तयार करून घेतले. यानंतर ले-आऊटमधील प्लॉट विकण्यास सुरवात केली. यामध्ये महापालिका आणि ग्राहकांच्या फसवणूक प्रकरणी विकसकांवर सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विकसकांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले असून या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. विकसकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हे बनावट ले-आऊट मंजुरी आदेश व विकसन परवाना पत्र मिळविले, हे उघड सत्य आहे. म्हणूनच तर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु, हे बनावट ले-आऊट मंजुरी आदेश व विकसन परवाना पत्र देणारे कर्मचारी किंवा अधिकारी कोण? याबाबत महापालिकेत सध्या जोरदार चर्चा सुरू असून पोलिस तपासात कोणाकोणाची नावे उघड होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असून तपासामध्ये काही कर्मचाऱ्यांची नावे समोर येत आहेत. परंतु, पुरावा हातात आल्यानंतरच या गुन्ह्याशी संबंध असणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.

- सुनील दोरगे,

पोलिस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Crime case filed on the developers were in the plot layout fake clearance