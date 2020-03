क्राईम : व्याज मागितल्याने एकावर सावकारी गुन्हा 

सोलापूर भाजप खासदारांवर 420 चा गुन्हा दाखल - https://www.esakal.com/paschim-maharashtra-news/solapur/solapur-bjp-mps-get-420-offenses-267971

A post shared by Altaf Kadkale (@kadkale) on Mar 5, 2020 at 7:50am PST