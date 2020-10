बार्शी शहर पोलिसांत खासदार नारायण राणे यांच्या विरोधात अदखपात्र गुन्हा दाखल 

बार्शी (सोलापूर) : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्या दिवशी जनतेला संबोधन केल्यानंतर खासदार नारायण राणे यांनी सोशल मीडियावर शिवराळ भाषेत प्रतिक्रिया दिल्यामुळे शिवसैनिकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. या विरोधात बार्शी शहर पोलिसात अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे. नारायण राणे यांच्या विरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला असून, फिर्यादी भाऊसाहेब आंधळकर (वय 60, रा. सौंदरे) यांनी फिर्याद दिली आहे. ही घटना 25 ऑक्‍टोबर रोजी घडली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दसरा मेळाव्याच्या अनुषंगाने भाषण केले होते. त्या भाषणानंतर खासदार राणे म्हणाले, आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या शैलीने स्वतःची प्रतिष्ठा राखली. दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या भाषणात त्याचा अभाव जाणवला. निर्बुद्ध शिवराळ बरळणं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचं भाषण होतं, अशी टीका नारायण राणेंनी मुख्यमंत्र्यांवर केली होती. त्यानंतर तुमची लायकी नाही, मुख्यमंत्री पुळचट, बुद्धू, गांडूळ, त्याची लायकी नाही, राज्याचे दुर्दैव आहे या प्रकारे शिवीगाळ व दमदाटीची भाषा वापरून शिवसैनिकांच्या भावना दुखावल्या आहेत, असेही दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यावर टीका करताना शिवराळ व दमदाटीची भाषा वापरून शिवसैनिकांचा अपमान केल्याचा आरोप बार्शीतील शिवसेना नेते भाऊसाहेब आंधळकर यांनी केला. त्यामुळे नारायण राणे यांच्याविरोधात भांदवि कलम 504, 506 नुसार गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तक्रार अर्ज दिला होता. जर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून योग्य कारवाई केली नाही, तर 2 नोव्हेंबरला नारायण राणे यांच्या पुतळ्याचे दहन केले जाईल, असा इशारा देखील भाऊसाहेब आंधळकर यांनी दिला होता. त्यांच्या या तक्रारीनंतर बार्शी शहर पोलिस स्थानकात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: A crime has been registered against MP Narayan Rane in Barshi city police