पैशासाठी विवाहितेचा छळ; वाचा शहरातील गुन्हेगारी वृत्त 

सोलापूर : लग्नामध्ये माहेरहून फ्रीज, कूलर आणले नाही म्हणून सासरच्यांनी मानसिक त्रास देऊन शिवीगाळ केली. तू जर फ्रीज आणि कूलर माहेरहून आणले नाहीस तर तुला नांदू देणार नाही, अशी धमकी देऊन मानसिक व शारीरिक छळ केल्याची फिर्याद निकिता विशाल कांबळे (रा. अभिषेक नगर, अक्कलकोट रोड, सोलापूर) यांनी सदर बझार पोलिसांत दिली आहे. या फिर्यादीवरून पती विशाल जनार्दन कांबळे, सासरे जनार्दन दौलतराव कांबळे, दीर शुभम जनार्दन कांबळे (सर्व रा. हनुमान मंदिराजवळ, मोदी, हुडको, सोलापूर) व अनिता प्रमोद कांबळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 27 फेब्रुवारी 2020 ते 3 ऑक्‍टोबर 2020 पर्यंत आपला शारीरिक व मानसिक छळ केला असल्याचे निकिता कांबळे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. चोरट्यांनी लंपास केला मोबाईल

सोलापुरातील गुरुद्वारा जवळील अंत्रोळीकर नगरमध्ये रस्त्यावर मोबाईलमधील गाणी बदलत असताना समोरून आलेल्या मोटारसायकलवरील दोन अनोळखी व्यक्तीने हातातील मोबाईल हिसकावून नेला असल्याची फिर्याद जयेशभाई रमेशभाई पटेल (वय 59, रा. अंत्रोळीकर नगर भाग - तीन, होटगी रोड, सोलापूर) यांनी विजापूर नाका पोलिस स्टेशनला दिली आहे. अज्ञात चोरट्यांनी पस्तीस हजार रुपये किमतीचा ऍपल कंपनीचा मोबाईल चोरला असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. ही घटना 3 ऑक्‍टोबर रोजी सायंकाळी 7.15 च्या सुमारास घडली. पैशाच्या मागणीसाठी विवाहितेचा छळ

चारित्र्याचा संशय घेऊन या ना त्या कारणांनी वारंवार भांडणे काढली. तुला इथे नांदायचे असेल तर दोन तोळे सोने आणि 50 हजार रुपये घेऊन ये असे म्हणून माझा शारीरिक व मानसिक छळ केला, घरातून हाकलून दिल्याची फिर्याद सुजाता रोहित धोत्रे (वय 18, रा. करकंब, ता. पंढरपूर, सध्या रा. मुकुंद नगर झोपडपट्टी, भवानी पेठ, सोलापूर) यांनी दिली आहे. या फिर्यादीवरून त्या महिलेचे पती रोहित राजेश धोत्रे, सासू वर्षा राजेश धोत्रे, चुलत सासू वैशाली संजय धोत्रे, चुलत सासरे संजय शिवाजी धोत्रे (सर्व रा. करकंब, ता. पंढरपूर) यांच्याविरोधात जोडभावी पेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 12 फेब्रुवारी ते 16 फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत छळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. आपल्या पतीने नकळत दुसरे लग्न केल्याचा संशयही फिर्यादीत व्यक्त करण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

